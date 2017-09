Konstanz Segelboot vor Dingelsdorf gekentert - drei Menschen aus See gerettet

Segelboot vor Dingelsdorf gekentert - drei Menschen aus See gerettet

Weil ihr Segelboot gekentert war, mussten drei Menschen aus dem See vor dem Schiffsanleger Dingelsdorf gemeldet gerettet werden.

Ein Passant hatte am Dienstagnachmittag die Jolle und mehrere Menschen im Wasser gesehen und die Wasserschutzpolizei alarmiert, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Die Segler seien unterkühlt gewesen und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt worden. Der Überlinger See ist der nordwestliche Teil des Bodensees.