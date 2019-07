Nicht nur schwungvolle Blas- und Partymusik wird in diesem Jahr erklingen beim Seetorfescht der Allensbacher Vereine, das vom 26. bis 28.¦Juli auf und um den Rathausplatz stattfindet. Auch tuckernde, teils historische Motoren werden zu hören sein am Sonntag ab 13 Uhr. Im Rahmen des Fests findet erstmals ein Zweitakter-Treffen statt. Alles, was mit der dafür typischen Benzin-Öl-Mischung fahre, könne an der Lände gezeigt werden, erklären die Hauptorganisatoren Edwin Braun und Ludwig Egenhofer. Das könnten Kleinkrafträder und Mopeds sein, Motorroller oder auch Trabis. Einige hätten sich bereits angekündigt, aber eine Anmeldung sei nicht notwendig, so Egenhofer: „Einfach kommen an die Lände.“

Keine Minute Leerlauf

Das Zweitakter-Treffen ist eine der neuen Attraktionen, die sich die Allensbacher Vereine haben einfallen lassen. Vor allem das Programm am Sonntag als Familientag sei ausgebaut worden, erklären Narrenpräsident Egenhofer und Braun, der Sprecher der Vereine: „Es gibt keine Minute mehr Leerlauf.“

Die erste Attraktion gibt es bei der Eröffnung am Freitag, 26.¦Juli, um 19 Uhr. Mit der sehr erfolgreichen Behindertensportlerin Anna-Lena Forster aus Stahringen haben die Vereine einen besonderen, regionalen Promi gewinnen können, denn die junge, querschnittsgelähmte Frau dürfte weltweit bekannt sein.

Zu Gast: Anna-Lena Forster

Die 24-Jährige gewann im Skifahren bei den Winter-Paralympics 2018 je zwei Mal Gold und Silber sowie ein Mal Bronze und bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften der Behinderten 2019 ein Mal Gold, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze. Bevor sie zusammen mit Vertretern der Vereine und Bürgermeister Stefan Friedrich die Besucher begrüßt, werden die Fanfarenzüge Allensbach, Hegne und Kaltbrunn aufspielen. Und danach ab 19.30 Uhr gibt es die nächste Neuerung. Zum ersten Mal wird die Holzhauer-Musik aus Radolfzell die Gäste mit Stimmungsmusik unterhalten.

Auf bewährte Programmpunkte setzen die Vereine dagegen am Samstag, 27.¦Juli. Zunächst steigt auf dem Gnadensee vor der Lände das beliebte und unterhaltsame Fischerstechen. Bis zu 16 Zweierteams in Ruderbooten werden versuchen, sich gegenseitig ins Wasser zu stoßen. Neu bei dem feucht-fröhlichen Vergnügen sei jedoch, dass sich die Teilnehmer schon vorab anmelden könnten über die Homepage www.seetorfescht.de und beim Musikverein als Ausrichter, so Braun. Bisher war dies erst während des Fests möglich. Nach der Siegerehrung wird um 18 Uhr der Festbetrieb auf dem Rathausplatz eröffnet. Hierzu spielt der FZ Narrizella-Ratoldi aus Radolfzell mit stimmungsvollen Klängen auf. Ab 19.30 Uhr ist richtig Party angesagt, wenn die Tom Alex Band loslegt. Die Gruppe präsentiert einen mitreißenden Mix aus Pop und Rock und begeistert damit seit Jahren die Besucher des Seetorfeschts am Samstagabend. Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft müsse die Musik aber – ebenso wie am Freitag – um 23.30 Uhr beendet sein, erklären Braun und Egenhofer. An beiden Abenden sei um 1 Uhr Ausschankende. Danach kümmere sich eine professionelle Security darum, dass alles ruhig und friedlich bleibt.

Nicht nur für Frühaufsteher

Es lohnt sich auch, am Samstag nicht zu spät ins Bett zu gehen, denn am Familien-Sonntag, 28.¦Juli, ist ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. „Das ist ein super Familientag“, meint Egenhofer. „Auch Omas und Opas können kommen.“

Unterhaltung für die Familie

Von 11 bis 16 Uhr gibt es durchgängig eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Trachtengruppe, die erstmals am Fest teilnimmt, bietet als Neuheit Eiskaffee und eine Candybar sowie ein Kinderschminken und Tatoos. Es gibt unter anderem eine Hüpfburg, eine Popcorn-Maschine, die Feuerwehr zeigt und erklärt einige ihrer Fahrzeuge, die beiden Museen am Rathausplatz können kostenlos besichtigt werden und die Seglervereinigung bietet ein Gästesegeln an der Lände. Dort werden dann auf einem Teil der Wiese ab 13 Uhr auch die Zweitakter gezeigt. „Wir denken, dass da viele kommen“, so Egenhofer. Diese Fahrzeuge seien wieder im Kommen. Deshalb und auch weil es früher viele Zweitakter im Dorf gegeben habe, seien die Vereine auch auf die Idee dieses Treffens gekommen.

Der Familientag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst der katholischen Pfarrgemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde. Das Thema dabei lautet „African Gospels and Cameroon Drums – Gott nur einen Herzschlag weit entfernt“. Der Festbetrieb beginnt um 11.30 Uhr, zum Frühschoppen spielt der Musikverein Weiterdingen. Zeitgleich zeigen Hundeführer an der Lände eine Vorführung. Etwas Besonderes fürs Auge folgt gegen 14.30 Uhr. Dann führe die

Kindertanzgruppe Sunshine Kids, einen speziell fürs Fest einstudierten Tanz auf, kündigt Egenhofer an. Danach darf ab 15.15 Uhr das Jugendorchester des MV Wollmatingen zeigen, was es kann. Anschließend präsentieren die Ringer des Kraftsportvereins eine Vorführung, bevor dann ab 17.30 Uhr die Musikkameradschaft Langenrain-Freudental zum Dämmerschoppen aufspielt. Um 19 Uhr werden die rund 30 Preise der Tombola verlost. Der Hauptgewinn sei in diesem Jahr eine Fahrt von der Schwägalp mit der Schwebebahn auf den Säntis mit einem Brunch auf dem Berg für zwei Personen, so Braun und Egenhofer.