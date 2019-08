Strandbesucher wollen ihren Augen kaum glauben: Rund 200 Meter vom Ufer entfernt schnaubt ein großes Maschinen artiges Boot auf dem Wasser, ein Band befördert Seegras auf eine Ladefläche, wo es mit einem Kran kontinuierlich verteilt wird. Ein Schaufelrad treibt den Koloss an. „Wir betreiben zwei solcher Geräte“, erklärt Christoph Dörflinger vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesbetrieb Gewässer. „Die Seekuh und den Seegeist.“

Mit den Schaufelrädern bewegt sich der Seegeist fort. | Bild: Reinhardt, Lukas

Das gesammelte Seegras kommt auf die Deponie

Damit wird abgestorbenes und abgemähtes Seegras von der Wasseroberfläche eingesammelt und später auf der Reichenau abgeladen. „Zur ordnungsgemäßen Weiterverarbeitung kommt das biologische Material dann in eine Deponie.“

Video: Schuler, Andreas

Christoph Dörflingers Landesbetrieb ist für die Unterhaltung der Gewässer zuständig – eben auch für den Bodensee. „Wir unterstützen hin und wieder auch beim Mähen des Seegrases„, erklärt er. „Doch meistens sind wir nur für das treibende Seegras zuständig.“ Der Wasserbauhof Moos betreibt die beiden Schiffe, die Schifffahrtswege freihalten und verhindern sollen, dass das Gras am Ufer landet.

Ein Kran verteilt das Gras umgehend auf der Ablagefläche. | Bild: Reinhardt, Lukas

Auch die Bodensee-Schiffsbetriebe BSB haben ein Mähboot – und das hat sogar einen Namen: Es wurde auf Erna getauft. Die Wasserbauer der BSB mähen mit dem Boot in den Sommermonaten Seegras in Hafenanlagen, sobald Bedarf besteht. Am Bodensee sind mehrere solcher Mähboote im Einsatz.

Erna, der Seegrasmäher der Bodensee-Schiffsbetriebe. | Bild: Stadtwerke Konstanz

Sie werden meist mit dem Begriff Seekuh bezeichnet, dies war auch bei den BSB so. Das Boot wurde umfassend saniert. Daher kam die Idee, ihm einen richtigen Namen zu geben. Wilfried Groß, der stellvertretende Leiter der Werft in Friedrichshafen, übernahm das Amt des Taufpaten. Die eigentliche Taufpatin Manuela Loßin, Mitarbeiterin der Stadtwerke Konstanz, war verhindert. Sie hatte Erna bei einem internen Namenswettbewerb der Stadtwerke vorgeschlagen. Die Mehrheit der Mitarbeiter entschied sich in der Abstimmung für diesen Vorschlag.

Umbau nach Beschädigung

Mähboot Erna war im vergangenen Jahr bei Arbeiten beschädigt worden. Es wurde nicht nur repariert, sondern es bekam einen zusätzlichen Vorbau. „Es liegt nun stabiler im Wasser“, sagte Christoph Witte, Leiter Schiffs- und Hafentechnik bei den BSB. Außerdem leuchtet das zuvor blaue Boot nun in kräftigem Orange. Na dann.