Konstanz Schwerer Wohnungsbrand im Stockackerweg: Kurz vor zwei Uhr rückte die Feuerwehr in den Königsbau aus

Verletzte gab es keine. Kurz vor Weihnachten können aber 17 Bewohner im Stockackerweg vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen, die Schäden sind massiv – der Brand hätte aber wesentlich schlimmer ausgehen können.

Es war kurz vor zwei Uhr am Dienstagmorgen, als bei der Leitstelle die Meldung einging: „Wohnungsbrand im Stockackerweg“. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand, berichtet Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz.

Im Obergeschoss des Hauses war die Fensterscheibe geplatzt und die Wohnung mit Brandgasen gefüllt – eine gefährliche Situation. Der Rauch selbst kann brennen, wenn genug Sauerstoff für die Zündung da ist. Dann gibt es eine sogenannte Durchzündung des Brandrauches, bei Temperaturen von um die 800 Grad – der Flashover, eine Flammenwalze. Im Stockackerweg seien die Brandgase beim Eintreffen der Kräfte kurz vor solch einer Durchzündung gestanden, so Kutschker.

Die Bewohnerin dieser Wohnung sei glücklicherweise nicht zuhause gewesen. Mit einem Strahlrohr wurde das Feuer von außen bekämpft, bis weitere Kräfte eintrafen. Unter Atemschutz suchten die Einsatzkräfte das Gebäude nach Personen ab und begannen mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen.

Während der Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte auch die Außenfassade aus Wärmedämmverbundplatten öffnen. Diese entzünden sich leicht und ziehen das Feuer an der Hausfassade nach oben.

Verletzt wurde niemand. Alle 17 Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden vor Ort von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr betreut. Allein von den Löschbereichen Petershausen und Wollmatingen waren 36 Feuerwehrkräfte vor Ort. Auch der Kreisbrandmeister machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Ob die Bewohner des Hauses noch vor Weihnachten in ihre Wohnungen zurück können, ist fraglich.

Denn der Schaden im und am Gebäude ist massiv: zwischen 250.000 und 300.000 Euro, schätzt die Polizei Konstanz. Das Erdgeschoss, in dem das Feuer ausbrach, ist vollständig ausgebrannt. Das erste Geschoss wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. In den oberen Wohnungen sieht es etwas besser aus, aber durch die Löscharbeiten und den massiven Schaden, der beim Brand entstanden ist, musste das Gebäude stromlos geschalten werden. Wasser- und Heizungsrohre sind durch die Hitze geschmolzen, die Stadtwerke Konstanz stellten auch diese ab. Die meisten der 17 Bewohner sind kurzfristig bei Nachbarn und Freunden untergekommen, zwei Personen wurden von der Stadt in einer Notunterkunft untergebracht.

Die Brandursache ist unterdessen noch unklar. Am Dienstagmorgen begutachteten Kriminaltechniker das Gebäude.