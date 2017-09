Konstanz Schwedens Königin Silvia besucht wieder die Mainau

Hoher Besuch auf der Blumeninsel im Bodensee: Königin Silvia von Schweden ist am 27. September zu Gast auf der Mainau. Sie nimmt dort an einer Tagung der sozial ausgerichteten Mentor-Stiftung teil und nutzt zugleich die Gelegenheit zu ein einem Besuch bei der Verwandtschaft.

Der Anlass des königlichen Besuchs ist ein Sozialprojekt: Silvia von Schweden steht der internationalen Mentor-Stiftung vor. Deren Zweck ist es, benachteiligten Jugendlichen einen Begleiter, also einen Mentor, zu Seite zu stellen. Damit sollen zu Beispiel Schullaufbahn oder Berufseinstieg erleichtert werden. Ein Programm der Stiftung mit geflüchteten Jugendlichen startet diesen Herbst in Konstanz, und zum Auftakt nimmt Königin Silvia an einem Workshop teil.

Ob die Öffentlichkeit die beliebte Monarchin überhaupt zu Gesicht bekommt, ist ungewiss. Möglicherweise gebe es eine Möglichkeit zur kurzen Begegnung vor dem Mainauer Schloss. Vor den Medien hält die Königin ein kurzes Grußwort, das Arbeitstreffen der Stiftung wie auch der abendliche Veranstaltungsteils im Schloss sind intern. Das teilte ein Sprecher der Insel Mainau mit.

Der Besuch am Nachmittag des Mittwoch, 27. September, weder für die Mainau noch für Silvia von Schweden eine Premiere. Die Monarchin mit deutschen Wurzeln war bereits 2014, 2009 und 2007 zu verschiedenen Anlässen auf der Insel. Deren Besitzer-Familie Bernadotte ist mit dem schwedischen Königshaus verwandt: Die Geschäftsführerin der Insel, Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg, ist Großcousine von König Carl XVI. Gustaf von Schweden, ihr Bruder und Co-Geschäftsführer Björn Graf Bernadotte ein Großcousin des Königs. "Ich habe die Mainau schon immer bewundert und bin sehr gerne hier", sagte Silvia bei ihrem Besuch 2014.