Konstanz Schwarze Schafe auf dem Konstanzer Wohnungsmarkt und das Problem: Welche Fragen darf ein Makler eigentlich stellen?

Der angespannte Wohnungsmarkt in Konstanz hat weitreichende Folgen: Mieter und Vermieter klagen über die Praktiken der Gegenseite. Ein Mieter, ein Makler und eine Vermieterin berichten von ihren Erfahrungen.

Es gibt wie immer zwei Seiten der Medaille – auch im Mietgeschäft. Im Optimalfall sind beide Parteien zufrieden. Doch in einem angespannten Markt häufen sich andere Beispiele. Wer eine Unterkunft sucht, kann dies mit unangenehmen Absichten tun; wer eine Wohnung vermietet ebenso.

Doch jede Seite hat ihre eigene Sicht auf die Wohnungssituation in Konstanz: Ein Mieter, ein Makler und eine Vermieterin berichten von ihren Erfahrungen.

Der Mieter

Dieter Müller (Name geändert) möchte nicht erkannt werden. Er ist mit seiner Lebensgefährtin nach wie vor auf Wohnungssuche und befürchtet schlechte Chancen, wenn er erkannt wird. Im September schaffte er es in die engere Auswahl für eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die bisherige Wohnung muss das Paar aufgrund von Eigenbedarf verlassen.

"Der Markt ist überhitzt", sagt der selbstständige IT-Berater. "Es ist unfassbar, was Makler und Vermieter sich alles erlauben dürfen." In einer Anzeigen war von einer Einbauküche die Rede, "als ich bei der Besichtigung war, sagte der Vermieter angesichts der leeren Küche: Ich habe ja nur Einbauküche erwähnt. Das bedeutet, dass sie gerne eine Einbauküche mitbringen dürfen".

Der Makler

Ein Vermittler fragt in einem Bogen nach Konfession, Bereitschaft zur Gartenarbeit, Nettoverdienst und sonstigen Einkommen sowie dem Datum einer eventuellen Scheidung. "Es ist ja jedem selbst überlassen, die Fragen zu beanworten", sagt Günter Brach, der im Auftrag von Wohnungsbesitzern Fragebogen verschickt. "Diese Fragebogen sind individuell auf die Wünsche der Vermieter erstellt." Hinweise zum Datenschutz fehlen.

"Ich kann versichern, dass ich die in Frage kommenden Mieter direkt an die Vermieter weiterleite und die anderen vernichte", sagt Günter Brach, der seit 1980 in dem Bereich tätig ist. Die Unterschiede zu früher seien frappierend: "Studenten wollen heute eine eigene Wohnung, während sie in den 80er oder 90er Jahren in WGs gezogen sind."

Er schiebt der Politik eine Teilschuld zu: "Vor 15 Jahren wurde der soziale Wohnungsbau eingestellt. Das war ein riesiger Fehler." Jetzt würden die Verantwortlichen merken, dass die Stadt ein großes Problem habe, "doch es dauert Jahre bis das gelöst ist. So schnell können wir keine Häuser bauen". Die Gewinner der Situation seien Eigentümer, "die den Markt diktieren".

Er erinnert sich an eine Wohnung, für die es 72 Bewerber gab. "Da ist es wichtig, eine Vorauswahl zu treffen", erklärt Günter Brach. "Wenn eine Familie katholisch ist und nach der Konfession fragt, ist für mich nichts Verwerfliches dran."

Die Vermieterin

Yvonne Spahr hat mehrere Wohnungen in einem Konstanzer Teilort. Sie lebt von der Miete. Die meisten Mieter seien zuverlässig, freundlich und kooperativ. Und doch ist es eine Mieterin, die ihr das Leben vermiest.

Von heute auf morgen wurde die Zahlung der Miete eingestellt, Besichtigungstermine nicht eingehalten, tagelang waren alle Rollladen unten, niemand öffnete die Tür. "Sie hat einen imaginären Zaun um sich gezogen. Ein Albtraum", sagt Yvonne Spahr. Irgendwann erfuhr die 50-Jährige, dass die Mieterin schon mehrmals Probleme mit Vermietern hatte und die eine oder Räumungsklage über sich ergehen lassen musste.

"Ich fühle mich vom Gesetz alleine gelassen, diese Person hat mehr Rechte als ich", sagt sie. "Gleichzeitig genießt diese Frau denselben Schutz wie Mieter, die wirklich Probleme haben und unter fiesen Vermietern leiden." Im September entschied das Amtsgericht Konstanz, dass Yvonne Spahr die Kaution in Höhe von zweieinhalb Monatsmieten behalten dürfe, wenn die Vermieterin zum 1. Oktober die Wohnung verlassen würde.

Darüber hinaus wurde Yvonne Spahr eine Zusatzzahlung in Höhe von 230 Euro versprochen. "Diesem Geld müsste ich hinterherklagen", sagt die Vermieterin. "Das würde wieder Anwaltskosten verursachen. Außerdem war sie am 1. Oktober nicht draußen." Gerichtsurteil hin oder her. "Hier wird mein Vermögen zerstört."

Was darf ein Makler fragen?

Herbert Weber vom Mieterbund Bodensee rät den Bewerbern dazu, "nur das zu beantworten, was gesetzlich erlaubt ist. Und es ist durchaus möglich ohne negative Konsequenzen zu lügen." Grundsätzlich wird zwischen sogenannten gesetzlichen und ungesetzlichen Fragen unterschieden.

Gesetzliche Fragen sind solche nach Beruf, Einkommen oder Mietschulden. Hier muss der potenzielle Mieter die Wahrheit sagen, tut er das nicht, kann dies vom Vermieter als Kündigungsgrund verwendet werden.

Bei ungesetzlichen Fragen, zum Beispiel nach sexuellen Vorlieben, Schwangerschaft oder psychischen Krankheiten darf gelogen werden. Verboten sind generell keine der Fragen.

Herbert Weber geht es außerdem um den Datenschutz: "Eine interessante Frage lautet für mich ja: Was passiert mit den Antworten? Die kann man für bares Geld verkaufen." Er als Vorsitzender des Mieterbundes stört sich an der Berufsgruppe der Makler, wie sie aktuell definiert ist. "Die müssen nichts gelernt haben, können sich einfach als Makler auf dem Markt bedienen", sagt er. "Es wird Zeit, dass der Gesetzgeber eingreift und eine Ausbildung vorschreibt."

Der Mieterbund

Der Mieterbund ist ein demokratisch aufgebauter Verband. Mitglieder können über Versammlungen an der Wahl von Delegierten und Vorstands teilnehmen. Die Mietrechtsschutzversicherung des Mieterbunds ist eine Versicherung, die Mietern hilft, ihr Recht vor Gericht durchzusetzen, wenn eine außergerichtliche Einigung scheitert.

Herbert Weber, der Vorsitzende des Mieterbundes Bodensee, schildert drei Beispiele, bei denen Vermieter ihre Mieter ausnutzen wollten.

Die ungerechtfertigte Erhöhung der Miete

Vermieter, die ihre Wohnungen ans Sozialamt vermitteln

Wenn Mieter um Gefallen gebeten werden