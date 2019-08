Die Obstbauern in Litzelstetten und Oberdorf machen mobil. „Wenn das Volksbegehren durchgeht, dann müssen wir unsere Höfe komplett dicht machen“, sagt Florian Fuchs, Junior-Chef auf dem Fuchshof. „Dann gäbe es kein heimisches Obst und Gemüse mehr.“ Das Volksbegehren. Auf den ersten Blick geht es hier um eine tolle Sache. „Artenschutz: Rettet die Bienen in Baden-Württemberg„, heißt die Kampagne. „Bienen kennt jeder, Bienen mag jeder“, so Heiner Fuchs, Senior-Chef des gleichnamigen Hofes.

Unterschriften zum Wohle der Bienen

Zwei Imker aus dem Großraum Stuttgart haben das Volksbegehren ins Rollen gebracht. Sie haben bis Ende Juli 35 865 Unterschriften für den Antrag gesammelt und beim Innenministerium eingereicht – mehr als das Dreifache der gesetzlich geforderten Unterschriften. Ihre Forderungen: eine Gesetzesänderung, um den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft in Natur- und Lanschaftsschutzgebieten bis 2025 zu halbieren und die Fläche für Ökolandbau zu erweitern. Der Bodanrück, Heimat zahlreicher Obstbauern und Landwirten, ist fast komplett Schutzgebiet. Bisher durfte hier auf bewirtschafteten Flächen Pflanzenschutz benutzt werden.

Schutz ja, aber zu welchem Preis?

„Und es ist ja nur gut und richtig, sich für den Schutz der Bienen einzusetzen. Das liegt auch in unserem originären Interesse als Obstbauern. Doch für welchen Preis? Was sind wir bereit zu opfern?“ Er ist überzeugt: „Eine Folge wären nur noch Äpfel aus Neuseeland und Erdbeeren aus China. Wollen wir das?“

Reinhard Honsel und Heiner Fuchs von den gleichnamigen Obsthöfen. Bald beginnt die Apfelernte. | Bild: Schuler, Andreas

So argumentieren die Befürworter

Die Initiatoren und Unterstützer des Volksbegehren argumentieren so: „Viele Tier- und Pflanzenarten sind von Ackergiften, Nahrungsmangel und Biotopverlusten bedroht. So stehen zum Beispiel in Baden-Württemberg der Feldhamster oder das Rebhuhn auf der Liste der gefährdeten Arten“, heißt es auf der Homepage. Sehr drastisch sei es bei den 460 Wildbienenarten, von denen über die Hälfte auf der Roten Liste stünden. Nichts gefährde Feldhamster, Rebhuhn, Biene und Co. mehr als Pestizide. „Sie vergiften Beikräuter und Schädlinge – und so die Nahrungsgrundlage für viele Tiere“, heißt es weiter. Außerdem begünstigten Ackergifte artenfeindliche Formen der Landwirtschaft, etwa Monokulturen. Deswegen gebe es nur eine Lösung: Weniger Pestizide bräuchte das Land. Die Landesregierung solle bis Anfang 2022 einen Plan vorlegen, wie der Anteil der mit Pestiziden belasteten Flächen im Land bis 2025 um die Hälfte reduziert werden könne.

„Das bedroht unsere Existenzen“

„Ich habe mein ganzes Berufsleben nichts anderes gemacht, als schonend mit der Umwelt umzugehen“, sagt Reinhard Honsel aus Litzelstetten. „Und jetzt werden unsere Existenzen bedroht. Ich verstehe die Welt nicht mehr.“ Seit 40 Jahren benutze er Pflanzenschutz, immer habe er Bienenvölker gehabt, „doch noch nie gab es bei uns einen Bienenschaden wegen der Pflanzenschutzmittel. Das eine Mal im Jahr 2018 wurden die Bienen mutwillig geschädigt. Doch mit dem Pflanzenschutzmittel hatte das nichts zu tun“, wie er erzählt.

Jedes Jahr trifft sich die Arbeitsgemeinschaft Bienenschutz, der er auch angehört. „Da kommen Fachleute aus dem ganzen Land zusammen und wir beraten, wie wir die Tiere schützen können. Und dann kommt so etwas wie dieses Volksbegehren. Das kann doch nicht wahr sein.“

Florian Fuchs, Heiner Fuchs, Benny Fuchs, Reinhard Honsel und Daniel Honsel. Setzt sich das Bürgerbegehren durch, wird‘s auf dem Bodanrück auch keine Himbeeren mehr geben. | Bild: Schuler, Andreas

Die Obstbauern unterstreichen. „Ohne Pflanzenschutz geht es nicht. Wein- und Obstbau wäre unmöglich“, erklärt Heiner Fuchs. Sein jüngerer Sohn Benny fügt hinzu: „Der Kaiserstühler Wein beispielsweise würde von heute auf morgen verschwinden.“ Alles, was nicht zum Ackerbau gehöre, wäre davon betroffen: Obst, Gemüse oder Wein.

Die Umstellung auf Bio-Anbau sei für ihn kein Thema, berichtet Heiner Fuchs: „Die Süßkirsche gibt es als Bio-Produkt nicht. Die Erdbeere wäre nicht zu vermarkten. Und auch die Mainau mit ihrem Bio-Wein distanziert sich von dem Volksbegehren.“

Benny und Florian Fuchs mit Kisten voller Himbeeren. | Bild: Schuler, Andreas

Nach 300 Jahren droht das Ende

Thomas Romer, staatlich geprüfter Techniker für Obstbau und Obstverwertung, leitet seit 15 Jahren den Obsthof Romer in Litzelstetten. Er bewirtschaftet 20 Hektar Obstkulturen, unterhält eine eigene Imkerei und eine eigene Früchteküche, auch er hat Bio-Produkte. „Wenn ich mir die Ziele des Volksbegehren Artenschutz ‚Rettet die Bienen‘ so anschaue, kann ich als Imker mit diesen gerne mitgehen“, sagt er. „Aber für meinen Hof wäre es nach 300 Jahren Familienbetrieb das Ende. Wir vermarkten unsere vierzehn Obstarten mit über 100 Obstsorten seit Jahrhunderten auf dem Konstanzer Wochenmarkt.“

„Mit den Bauern sterben auch die Bienen“

Wenn das Gesetz so durchginge, könnte er 92 Prozent seiner Flächen nicht mehr obstbaulich bewirtschaften, da sie im Landschafts- oder Naturschutzgebiet liegen. „Auf 1,5 Hektar übriger Flächen kann ich nicht mal das Geld erwirtschaften, um meinen Eltern das Leibgeding zu bezahlen, welches Ihnen neben der kümmerlichen Bauernrente in Höhe von 500 Euro pro Monat den Lebensunterhalt sichert“, berichtet Thomas Romer. Das Leibgeding sichert eine lebenslange Versorgung des Übergebenden durch den Übernehmer als Gegenleistung.

Thomas Romer vom Obsthof Romer inmitten seiner Äpfel. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Der 48-Jährige klagt an: „Mit den Bauern sterben die Bienen, wie im Text zum Volksbegehren korrekterweise dargelegt ist. Dieses Gesetz zwingt Bauern wie mich zum Aufhören.“

Seit 24 Jahren ist Thomas Romer mit seinem Obsthof Romer im Obstbau tätig und züchtet auf seinen Plantagen ca. 25 verschiedene Apfelsorten. | Bild: Larissa Hamann

Die Gesundheit des Obstes wäre nicht mehr gesichert

Auf den Flächen des Romer-Hofes, die im Natur- und Landschaftschutzgebiet liegen, war bisher eine ordnungsgemäße Landwirtschaft erlaubt. Nach dem vorgeschlagenen Gesetz wären dann aber Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz, übrigens sowohl biologisch als auch konventionell, nicht mehr erlaubt. „Somit kann ich die Gesundheit meiner 36 000 Apfelbäume, 2000 Birnbäume, 1000 Kirschbäume, 1000 Zwetschgenbäume, außerdem Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen, Tafeltrauben, Johannisbeeren in rot, weiß und schwarz, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Quitten nicht mehr sichern und auch den Schädlingsbefall nicht regulieren.“

Dann heißt es: Laden dicht machen

Der Hausgarten zeige ihm jedes Jahr, wie die Ernte ausfällt, wenn nichts gegen Krankheiten und Schädlinge getan wird: „In zwei von drei Jahren ist sehr wenig bis nichts Verkaufsfähiges dabei. Das heißt für mich: Ein wirtschaftliches Weiterführen meines Betriebes wäre nicht mehr möglich.“

Mitarbeiterin Silke Wolf und Thomas Romer, Inhaber des Obsthofs Romer, zeigen im Hofladen die reichhaltige Erdbeerernte. | Bild: Wagner, Claudia