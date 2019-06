Ein Dauerproblem, das sich sogar noch verschlimmert haben könnte. So lässt sich das Thema Elterntaxis an der Stephansschule zusammenfassen. Erst vor kurzem haben dutzende Konstanzer auf Facebook ihr Unverständnis darüber geäußert, dass Eltern keinen Parkplatz ansteuern, sondern ihre Kinder einfach auf der rechten Fahrspur der Laube aus dem Fahrzeug lassen.

„Wir haben damit schon seit Jahren Probleme“, bestätigt Rektor Andreas Hipp. Was sich allerdings seit dem vergangenen Sommer geändert hat: An Markttagen ist der Zugang zum Stephansplatz abgeriegelt, was nach Einschätzung der Facebook-Nutzer nun sogar noch mehr Eltern dazu bringt, auf der Laube zu stoppen.

„Die paar Meter täten den Kindern gut“

„Die Kinder sind gefährdet“, bestätigt Andreas Hipp. „Zum Teil werden sie sogar auf der Fahrerseite herausgelassen.“ Aus seiner Sicht ein vollkommen unnötiges Sicherheitsrisiko: „Man könnte ganz bequem an der Lutherkirche anhalten.“ Die paar Meter, die es von dort zu Fuß zurückzulegen gelte, täten den Kindern sogar gut. Der Schulleiter will sich auch nicht vorwerfen lassen, nicht ausreichend informiert zu haben. „Keiner kann sagen, er wisse nicht Bescheid.“ Schon bei der Einschulung der Grundschüler werde die Parksituation ausführlich thematisiert. „Wenn mir Eltern auffallen, spreche ich sie auch während des Schuljahrs gezielt an.“

Bild: Hanser, Oliver

Einige würden ihr Fehlverhalten trotzdem nicht einsehen. „Mein Wunsch wäre deshalb, dass die Polizei öfter kommt und Anhalter bestraft. Die rechtlichen Grundlagen sind da.“

Stadt will nicht stärker kontrollieren

Die Stadt Konstanz scheint Andreas Hipps Einschätzung nur bedingt zu teilen. Entgegen der allgemeinen Meinung werde an der Laube nicht geparkt, sondern lediglich kurz gestoppt, sagt Anja Fuchs vom Pressereferat der Stadt. „Wir haben bisher durch das kurze Anhalten noch keine Gefahr beobachtet.“ Deshalb habe man keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen.

„Kontrollen werden von uns im Rahmen des Streifendienstes durchgeführt, sowohl an Markttagen als auch an Nicht-Markttagen.“ Sollte im Rahmen derer widerrechtliches Handeln festgestellt werden, werde dies selbstverständlich geahndet.