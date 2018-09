Konstanz vor 2 Stunden

Schrecksekunde am Morgen: Wohnmobil in Konstanz-Allmannsdorf brennt völlig aus

Ein Mann in der Nestgasse in Konstanz hat sein Auto mithilfe der Batterie seines Wohnmobils fremdgestartet. Als er zurückkommt, schlagen die Flammen aus dem Motorraum des Wohnmobils. Laut Polizei und Feuerwehr Konstanz wurde auch das benachbarte Haus in Mitleidenschaft gezogen.