Ein Feuer sei in dem viel genutzten Gebäudekomplex im historischen Zentrum, vielen noch als Woolworth-Gebäude bekannt, nicht entdeckt worden, hieß es vor Ort von den Einsatzkräften. Die meisten Feuerwehrleute konnten in den drei Fahrzeugen sitzen bleiben. Die Passanten reagierten besonnen, die Polizei musste nicht eingreifen. Am Schauplatz am Beginn der Kanzleistraße ging der Alltag wie gewohnt weiter.

Konstanz Immer mehr Fehlalarme, immer mehr Böswilligkeit und jetzt auch noch der Automatik-Notruf in neuen Autos: Bei der Konstanzer Feuerwehr nimmt der Stress zu Das könnte Sie auch interessieren

Für die Konstanzer Feuerwehr war es ein Fehlalarm von vielen. Deren Zahl steige seit Jahren massiv an, klagte Kommandant Bernd Roth bei der jüngsten Hauptversammlung. Ein Grund dafür ist, dass immer mehr Brandmeldeanlagen installiert werden.

Bild: Jörg Peter Rau

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein