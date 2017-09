Konstanz Schranke am Inselhotel wird am Samstag repariert

Bürger finden den offenen Bahnübergang am Inselhotel gefährlich, Bundespolizei und Bahn sehen das anders. Die Menschen müssten einfach aufpassen, heisst es.

Wie gefährlich ist es, wenn die Bahnschranken am Bahnübergang beim Inselhotel offen stehen und trotzdem Züge durchfahren? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine Bahnfahrerin berichtete dem SÜDKURIER, ein Zugschaffner habe von einem Beinahe-Unfall erzählt. Ein Zug habe nach dem obligatorischen Hupen weiterfahren wollen, doch betrunkene Oktoberfestgäste seien über die Gleise getorkelt. Laut dem Zugbegleiter habe der Lokführer sich geweigert weiterzufahren und durch einen Kollegen ersetzt werden müssen.

Ob sich dies so zugetragen hat, kann nicht mehr geklärt werden. Laut Werner Graf, Pressesprecher der Deutschen Bahn, wurde kein Vorfall im System vermerkt: "Wir hatten keine Störmeldung, keine Verzögerung im Fahrplan und keinen Lokführerwechsel". Auch die Bundespolizei war laut Sprecher Christian Wehrle nicht im Einsatz. Beide sind sich einig: Die Situation an der defekten Schranke sei nicht gefährlich. "Unsere Streifen sind verstärkt vor Ort, wir haben ein Auge drauf", so Wehrle. Die Vorschriften der Bahn würden eingehalten. Diese besagen, dass der Lokführer vor der Schranke anhalten und laut hupen muss. Er darf erst weiterfahren, wenn er sich davon überzeugt hat, dass kein Mensch über die Gleise geht. "Deshalb kann gar nichts passieren", sagt Werner Graf. "Das Vorgehen am Andreaskreuz ist eindeutig geregelt." Aus diesem Grund hält die Bahn es nicht für nötig, mit Schildern auf den Defekt hinzuweisen. Graf appelliert an die Vernunft: Niemand solle beim Hupsignal schnell über die Gleise huschen. Das Hupen hat ohnehin bald ein Ende: "Am Freitag wird die Ersatzbatterie für die Schranke geliefert. Je nach Zeitpunkt baut ein Spezialist sie am Abend ein, sonst am Samstag", verspricht Graf.