vor 1 Stunde sk Konstanz Schneckenburgstraße: Fünf Autos beim Ausparken demoliert - Blechschaden in Höhe von 13.000 Euro

Vor einem Elektronikmarkt in der Schneckenburgstraße ist das Ausparken eines Golf-Fahrers am Donnerstag gründlich schiefgegangen. Fünf Autos wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen und der Fahrfehler richtete einen Schaden von insgesamt 13.000 Euro an.