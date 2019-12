Konstanz vor 2 Stunden

Schmorgeruch am Benediktinerplatz: Verwaltungsgebäude der Stadt zwischenzeitlich geräumt

Die Brandmeldeanlage hatte am Montagmorgen Alarm ausgelöst. Inzwischen ist der Einsatz der Feuerwehr beendet. Das Gebäude am Benediktinerplatz 2, in dem sich unter anderem das Sozial- und Jugendamt befinden, ist wieder zugänglich.