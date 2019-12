Nach Angaben der Feuerwehr war ein Defekt an einer defekten Bürolampe Ursache für den Alarm. Mitarbeiter hatten am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr im städtischen Verwaltungsgebäude "Torkel" am Benediktinerplatz Rauchgeruch im Erdgeschoss festgestellt. "Der Geruch ließ einen Schwelbrand mit einem elektrischen Bezug vermuten", erklärt Feuerwehr-Sprecher Christopher Kutschker. Ein Stromausfall im Erdgeschoss des Gebäudes während der Erkundung durch die Feuerwehr habe diesen Eindruck bestätigt.

Gebäude zwischenzeitlich evakuiert

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen ausrückte, und die Polizei mussten das Gebäude zwischenzeitlich evakuieren. Die Mitarbeiter der Stadt wurden in der Mensa des Landratsamtes untergebracht, um nicht in der Kälte warten zu müssen. Für sie habe keine Gefahr bestanden, erklärte Christopher Kutschker.

Nachdem die defekte Lampe durch die Feuerwehr vom Stromnetz genommen wurde, konnte das Gebäude dem Hochbauamt übergeben werden und die Mitarbeiter wieder in ihre Büros zurückkehren.