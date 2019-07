von Janina Käppel

Eine Kundin verlässt mit zwei gefüllten Plastiktüten in der Hand das Seerheincenter, sie hat soeben bei Kaufland eingekauft. Ein Bild, das es so bald wohl nicht mehr geben wird. Denn Kaufland kündigt an, „demnächst“ – so heißt es auf einer Anzeigentafel im Laden – keine Einwegtüten aus Plastik mehr verkaufen zu wollen. Nur noch Mehrwegtaschen aus Plastik und Stoff oder Papiertüten würden angeboten, Restbestände abverkauft.

Dies ist der erste Schritt der Schwarz Gruppe, zu der Kaufland gehört, um Plastik zu vermeiden. Man sei sich seiner „Verantwortung für die Umwelt bewusst“ und wolle dementsprechend handeln, wie es Anna Kübler aus der Unternehmenskommunikation von Kaufland erläutert.

„Sehr gut“ findet das Stefanie Götzke. Die Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache war gerade einkaufen. Das Schild im Laden hat sie nicht gesehen, so geht es tatsächlich den meisten Kunden. Doch sie nimmt immer von zuhause Tüten mit. Es gebe jetzt auch diese klein zusammenfaltbaren Tüten, die in jede Handtasche passten, sagt sie. „Bei Karstadt nehmen sie Geld für Plastiktüten, das finde ich super“, ergänzt sie noch.

Eine gesetzliche Regelung?

Ähnlich sehen es zwei Kaufland-Kundinnen aus der Schweiz. Die beiden Frauen nehmen immer eigene Taschen mit zum Einkaufen. Diesmal haben sie diese vergessen, haben aber direkt zu den Mehrwegtaschen gegriffen. In der Schweiz seien diese in Supermärkten schon weit verbreitet, weshalb für beide der Beschluss „nichts Überraschendes“ ist.

Eine der Frauen geht noch weiter und fordert eine gesetzliche Regelung: „Dass man 5 Cent pro Tüte zahlen muss, nützt nicht viel, das ist keine Lösung.“ Plastiktüten müssten generell abgeschafft werden.

Im Bio-Supermarkt

Ein Thema, mit dem der Bio-Supermarkt Alnatura keine Probleme hätte. „Wir haben noch nie Plastiktüten an der Kasse gehabt“, sagt der Konstanzer Filialleiter Daniel Hölzer sofort. Alnatura habe von Anfang an nur Papiertüten und Baumwolltaschen angeboten. Seit dem 1. Mai 2019 gibt es auch in der Obst- und Gemüseabteilung keine Plastiktüten mehr, lediglich Papier als Verpackung. Vor allem der Druck der Kunden hat dazu geführt.

Die Umstellung bei Kaufland bewertet Hölzer auf jeden Fall als positiv: „Der Kunde beeinflusst mit seinem Kaufverhalten zwar das Angebot. Aber Plastiktüten werden gekauft, wenn sie da sind.“ Von daher ist ein gesetzliches Verbot auch seines Erachtens von Vorteil.

Die Wahlmöglichkeit muss bleiben, sagt Edeka

In den Edeka Baur Filialen wird es das alles nicht geben. „Wir haben da eine andere Philosophie“, sagt Pamela Baumhardt, Leiterin für Marketing und Kommunikation. „Wir möchten unseren Kunden nichts aufzwingen, wir würden nie sagen, wir lassen ihnen keine Wahlmöglichkeit mehr.“ Papiertüten, Mehrwegtaschen und Pappkartons haben sie sowieso im Angebot.

Bunte Mehrwegtaschen im Edeka Center Baur | Bild: Janina Käppel

Edeka arbeitet auch an der Reduktion von Plastik in der Obst- und Gemüseabteilung. Ein Supermarkt funktioniere zwar anders als ein Marktstand, Label zur Unterscheidung der verschiedenen Produkte seien hier wichtig. Doch mittlerweile wird der Großteil der Bio-Produkte mit kleinen Aufklebern oder durch Laserlabel markiert, wenn es eine genügend dicke Schale zulässt.

Mit Laser belabelte Bio-Kiwi im Edeka Center Baur | Bild: Janina Käppel

Auf dem Wochenmarkt

Nicht nur positive Stimmen hört man auf dem Wochenmarkt auf dem Gebhardsplatz. Hannes Ehret von Obsthof Marquardt hält Kauflands Entscheidung, statt Plastik- nur Papiertüten anzubieten, für keine gute Lösung. „Das eine Problem wird zum nächsten geschoben“, sagt er. Die Papiertüten solle Kaufland auch gleich mit abschaffen.

Wie sieht es am Marktstand aus?

„Plastik brauchen wir fast gar nicht mehr“, sagt Ehret. Papiertüten für das Obst gibt es noch, die Schalen mit Himbeeren und Erdbeeren werden zum Schutz in Zeitungspapier gewickelt, große Tüten sucht man hier vergeblich. Manche Kunden sind darauf noch nicht eingestellt.

Hannes Ehret wickelt an seinem Marktstand von Obsthof Marquardt eine Obstschale in Zeitungspapier | Bild: Janina Käppel

Doch Ehret versucht seine Philosophie an die Kunden zu vermitteln. Wenn er einer Kundin drei Tüten mitgeben müsse, merke er an, dass sie beim nächsten Mal doch selber Taschen mitbringen solle. Das freut nicht alle. „Manche pampen mich an, was mir einfalle, sie zu belehren“, erzählt Ehret. Zum Großteil seien dies ältere Kunden.

Am Stand von Obsthof Romer hängen neben den Papiertüten noch Plastikbeutel und auch viele Äpfel sind in Plastiktüten gepackt. Doch Katrin Lages, Verkäuferin am Stand, merkt an, selber sehr auf Verpackungsmüll zu achten. Um nahezu plastikfrei zu leben, lässt sie sich auf dem Markt sogar ihren Mozzarella ins mitgebrachte Glas abfüllen.

Von links: Katrin Lages und Maria Koch an ihrem Marktstand von Obsthof Romer auf dem Gebhardsplatz | Bild: Janina Käppel

Ein Kunde nutzt seine Plastiktüte seit zwei Jahren

Wie schätzen die Marktbeschicker das Bewusstsein der Kunden ein? „Ich habe schon das Gefühl, dass es in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich weniger wurde“, sagt Lages Kollegin Maria Koch. Vor allem durch wiederholtes Nachfragen. „Brauchen Sie eine Tüte? Geht das so noch rein?“ Es gebe schöne Beispiele von umweltbewussten Kunden. Sie berichten von einer Dame, die das Einwickelpapier immer mitbringe, oder einem Herrn, der seine Plastiktüte seit zwei Jahren nutze.

Die Abkehr von der Plastiktüte kann zu neuen Geschäftszweigen führen. So wie bei Paradies Gemüse. Handgemachte Beutel in bunten, gemusterten Stoffen, von der Mutter genäht, werden zum Verkauf angeboten. „Die kommen gut an“, sagt Tochter Anne Gabele. Auch das Interesse für Papiertüten steige. Nur wenn sie gar keine Plastiktüten mehr anböte, kämen einige Kunden nicht mehr zu ihr, befürchtet Gabele.

Die handgemachten Beutel von Paradies Gemüse, Markt auf dem Gebhardsplatz | Bild: Janina Käppel

Kundin lobt Kauflands Entscheidung

Was sagt die Kundin, die bei Kaufland Plastiktüten erworben hat, zum Aus für die Tüten? „Es ist okay“, sagt Nicoletta Logofotu. Eine Wiederverwendung hat sie für die Tüten nämlich nicht, diese landen zuhause direkt im Müll. Daher findet sie Kauflands Entscheidung gut: „Wir sollten aufhören, Plastiktüten zu kaufen, und sie sollten aufhören, diese zu verkaufen.“