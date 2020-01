Allensbach – Bei Einheimischen und Urlaubern ist Edeka in Allensbach gleichermaßen beliebt. Er ist ein fester Bestandteil der Nahversorgung der Bodanrückgemeinde. Seit zwei Jahren werden der Getränke- und Nonfood-Markt sowie der nebenliegende Markt mit dem umfangreichen Food-Sortiment von Jürgen Norbert Baur erfolgreich betrieben. „Wir wollten schon lange umbauen“, berichtet Christina Hagelhülsmann, Geschäftsleitung Vertrieb und Unternehmensentwicklung der Frischemärkte Baur. Jetzt ist es endlich soweit: Die beiden etwa 30 Jahre alten Gebäude im Allensbacher Gewerbegebiet werden saniert und umgebaut und im Frühjahr mit zukunftsweisender Konzeption und noch mehr Auswahl wieder eröffnet.

Konzeptionelle Veränderung

„Wir modernisieren beide Gebäude“, so Christina Hagelhülsmann, sowohl den Getränkemarkt mit rund 650 Quadratmetern Verkaufsfläche, als auch den Hauptmarkt mit etwa 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Darüber hinaus werde ein 200 Quadratmeter großes Lager angebaut, um die Lagerhaltung zu verbessern. Augenfällig wird die neue Front werden, die auch auf eine maßgebliche konzeptionelle Veränderung verweist.

Eigenes Café

Nach dem Umbau gehen die Frischemärkte Baur in Allensbach mit dem 61 Quadratmeter großen „Brothaus Baur Café“ an den Start. „Es ist unsere eigene Bäckerei-Marke, die wir selber betreiben“, skizziert Christina Hagelhülsmann. Das Café werde sich als separate Einheit mit etwa 20 Sitzplätzen darstellen. „Mittagstisch und Snacks werden wir groß spielen, denn in Allensbach ist das ein wichtiges Thema“, so Hagehülsmann, die dabei nicht nur auf die Allensbacher selbst, sondern auch die vielen Feriengäste, insbesondere der Campingplätze, zu sprechen kommt. Neben frischen Backwaren, Kuchen und Torten werde es in der „heißen Theke“ wechselnde und variationsreiche Angebote geben.

Die Marke wird etabliert

Von Maultaschen aus eigener Herstellung, Holzfäller- und Chicken-Burger, Suppen bis hin zu belegten Brötchen und Vesperbroten reiche die Angebotsvielfalt, die um viele weitere ideenreiche Speisen komplettiert werden. „Das Brothaus Baur Café ist eine Marke, die wir jetzt etablieren“, so Christina Hagelhülsmann. In diesem Jahr würden sukzessive alle Märkte dementsprechend umstrukturiert.

Innovative Ausstattung

Beide Allensbacher Märkte werden nicht nur modernisiert, sondern auch mit innovativer Ladeneinrichtung ausgestattet. „Modern und trotzdem klassisch solide“, beschreibt Christina Hagelhülsmann, denn das Interieur solle ansprechend sein. „Wir wollen Einkaufserlebnisse zelebrieren“, sagt sie. „Das Frischeangebot wird erweitert, denn die Vielfalt an qualitativ hochwertigen Produkten ist gerade in Allensbach sehr gefragt“, so Hagehülsmann. Neue Frischetheken werden etabliert und auch der Tiefkühlbereich erweitert. Auch der hohen Nachfrage an vegetarischen und veganen Produkten will Edeka in Allensbach Rechnung tragen.

Noch mehr Auswahl

Das Sortiment werde erweitert und der Fokus dezidiert auf regionale Lieferanten gelegt. So werden die Produkte von „Gutes vom See“, die Frischemärkte Baur sind Gründungsmitglied des Vereins, in einem speziellen Regal präsentiert. Aufgrund der ausgeklügelten Warenpräsentation „werden wir das Sortiment – bislang 29 500 Produkte – auf etwa 37 000 Artikel erweitern“, so Hagehülsmann.

Bis einschließlich 4. Januar

Bis Samstag 4. Januar, um

20 Uhr sind beide Märkte noch ganz normal geöffnet. „Dann rollen die Lkws an, um die Waren in die anderen Märkte umzulagern“, schildert Christina Hagelhülsmann, denn „der respektvolle Umgang mit Lebensmitteln ist uns wichtig“. Ab diesem Zeitpunkt sind die beiden Allensbacher Märkte wegen des grundlegenden Umbaus bis Frühjahr 2020 geschlossen.

In der Zwischenzeit

Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Filialleiter Jörg Keil werden in der Interimszeit in den weiteren Edeka Frischemärkten arbeiten. Den Kunden empfiehlt Christina Hagehülsmann während der Umbauzeit den Besuch des Edeka Frischemarktes in der Riedstraße 2, des E-Center in der Reichenaustraße 36 sowie des Marktes in der Gottlieber Straße 34. Auch wenn die Zeit der Modernisierung für die Allensbacher Kunden mit Umständlichkeiten verbunden ist, so dürfen sie sich auf die Wiedereröffnung im Frühjahr freuen. „Es wird eine Perle in Allensbach“, avisiert Christina Hagelhülsmann.