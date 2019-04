Konstanz vor 28 Minuten

Schlechte Prognose im ersten Quartal 2019: Hohe Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer setzen den Konstanzer Haushalt unter Druck

Weil die Stadt Konstanz bereits in den ersten Monaten des Jahres Gewerbesteuern in siebenstelliger Höhe an Firmen rückerstatten muss, steht für dieses Jahr das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auf der Kippe. Dennoch muss laut Kämmerei keine Panikstimmung herrschen.