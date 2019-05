Manuela Pruß ist ein großer Fan der Actionhelden, die gerade unaufhörlich über die Kino-Leinwände flimmern. „Ich liebe bunte Filme. Marvel-Filme sind schön bunt“, sagt die 55-Jährige. Wie Batman, Deadpool oder die Avengers aussehen, weiß sie nicht, aber sie verbindet mit ihnen eine fast vergessene Farbenpracht aus ihrer Jugend. „Die erinnern mich an die Farben“, sagt sie. Manuela Pruß ist seit einigen Jahren blind.

Gemeinsam haben wir ein großes Ziel

Wir wollen das Buddy-Sportabzeichen absolvieren, bei dem ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung zusammen trainieren und sich auf dem Weg zur Prüfung unterstützen.

Die richtige Vorbereitung ist dabei das A und O: Auf einer Stenomaschine macht Pruß sich ständig Notizen. Tippt Kombinationen in ein grünes Metallgerät, das Streifen mit Blindenschrift ausspuckt.

Manuela Pruß macht sich auf dem Streifenschreiber Notizen. | Bild: Feiertag, Ingo

Im Alter von neun Monaten hat die gebürtige Radolfzellerin, die seit fast 30 Jahren in Konstanz lebt, eine Augeneinblutung. „Im Krankenhaus wurde ich punktiert, und dabei wurde der Sehnerv im linken Auge zerstört und der im rechten verletzt“, erzählt sie.

„Da der rechte Sehnerv durch die Verletzung nicht mehr durchblutet wurde, ließ die Sehkraft immer mehr nach.“

Das linke Auge ist fortan blind, auf dem rechten bleiben dem Mädchen noch etwa zehn Prozent Sehrest.

Auf dem Internat in Heiligenbronn bei Schramberg lernt sie das als Blindenschrift bezeichnete Braille. „Damals hatte ich eine Brille und war auch noch kurzsichtig. Ich konnte eine Zeitlang sogar lesen, wenn ich mir die Bücher ganz nah vors Gesicht gehalten habe“, sagt Pruß, nimmt ein Buch vom Tisch und macht es vor.

In ihrer Jugend kann sie Farben unterscheiden und Gesichter erkennen. Sehen, ob jemand helles oder dunkles Haar hat, groß oder klein, dick oder dünn ist.

Langsam wird ihre Sehkraft schlechter und schlechter.

„Ich habe das erst gar nicht richtig wahrgenommen“, erinnert die 55-Jährige sich. Auf dem Nachhauseweg orientiert sie sich an einem weißen Auto, das vor dem Haus parkt. Als sie es eines Tages nicht mehr erkennt, obwohl es wie immer dasteht, weiß Manuela Pruß: Ich bin blind.

Während sie von ihrer Jugend spricht, nimmt sie eine Flasche Wasser vom Tisch, zieht ein Glas zu sich herüber und schenkt exakt bis zum Eichstrich ein, als würde sie hinsehen. Es ist faszinierend.

Video: Feiertag, Ingo

„Ich blättere noch immer gerne in Heften, obwohl ich nichts sehe“, sagt Manuela Pruß und lacht: „Das ist die Macht der Gewohnheit. Schlecht sehen konnte ich schon immer gut.“ Als sie mit 26 Jahren heiratet, ist sie noch nicht ganz blind, doch das Lesen mit der Lupe fällt ihr stetig schwerer. „Das war einfach so. Ich habe es hingenommen“, sagt sie heute.

Inzwischen ist sie fast immer auf Hilfe angewiesen, die einstige Selbstständigkeit fehlt der Konstanzerin.

„Ich hätte gerne meinen winzigen Sehrest“, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, „das würde mir völlig reichen. Bilder sehen vermisse ich schon.“ Doch sie fügt schnell hinzu: „Sonst geht‘s mir gut.“

Wenn Manuela Pruß spricht, dann schaut sie ihrem Gegenüber in die Augen. Immer wieder vergesse ich dabei, dass sie mich gar nicht sieht – und nicke zur Bestätigung ihrer Worte mit dem Kopf.

Bild: Feiertag, Ingo

In ihren vier Wänden kennt Manuela Pruß jeden Winkel, doch sobald die ausgebildete Bürogehilfin ihr Zuhause verlässt, werden Dinge zur Hürde, die Sehende gar nicht wahrnehmen.

„Du musst dich auf so vieles konzentrieren, Geräusche oder den Verkehrsfluss“, sagt Pruß, „wenn ein Gehweg komplett abgesenkt wäre, könnte es schon passieren, dass ich auf die Straße laufe, wenn ich mich nicht konzentriere.“

Meist seien die Bordsteine aber mindestens drei Zentimeter höher, ergänzt sie – und zeigt mit den Fingern exakt diese drei Zentimeter an. Dank eines speziellen Trainings kann die Blinde sich inzwischen leichter alleine orientieren. Dann geht sie nur mit ihrem Stock und ohne fremde Hilfe zum Friseur oder dem Zahnarzt.

„Das schaffen wir!“ Manuela Pruß ist zuversichtlich im Kampf um das Sportabzeichen

Das Sportabzeichen wäre alleine für die 55-Jährige allerdings nicht zu schaffen, deshalb treten wir beide auch als Duo an – in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmen.

„Das schaffen wir“, sagt Pruß mit fester Stimme. An drei Tagen, dem 25. Juni sowie dem 2. und 9. Juli, trainieren wir unter Anleitung am Schänzle, ehe am 16. Juli der Prüfungstag ansteht.

Während viele mit dem Schicksal hadern würden, ist Manuela Pruß eine echte Frohnatur – bunt wie ihre Lieblingsfilme – und steckt voller Energie. Mitten im Gespräch meldet sich ihr Smartphone mit einer neuen E-Mail. Ich suche das Gerät noch auf dem Tisch, da hat Pruß es schon in der Hand und tippt traumwandlerisch sicher auf dem Display herum. Sie lässt sich vom Handy die Nachricht vorlesen.

Video: Feiertag, Ingo

Zurück zum Sport. Als Schülerin fährt Manuela Pruß als eine der sechs Besten ihres Internats zu einem Leichtathletik-Wettkampf nach Wien. „Damals habe ich noch so gut gesehen, dass ich keinen Partner brauchte“, sagt die Frau, für die Bewegung überaus wichtig ist.

„Am liebsten Schlittschuhlaufen, Schwimmen oder Radfahren, aber da muss halt immer jemand dabei sein“, erklärt sie. „Joggen war noch nie mein Ding“, sagt sie.

Manuela Pruß geht das Projekt Buddy-Sportabzeichen selbstbewusst an. „Das ist eine Herausforderung, aber ich weiß, dass ich alles hinbekomme. Ich will damit andere animieren, auch etwas zu tun und den Menschen zeigen, dass wir Behinderte das können. Ich hoffe, dass die Nicht-Behinderten das dann auch wahrnehmen“, sagt sie und unterstreicht: „Wir können das!“

Dass ich vor unserem gemeinsamen Startschuss etwas Lampenfieber habe, scheint man mir anzusehen. Zeit für aufbauende Worte: Roland, der Mann von Manuela Pruß, schaut mich an und sagt lachend: „Keine Angst, du kannst ihr blind vertrauen.“

Jetzt geht‘s los: Manuela Pruß mit einem Walkingstock und ihrem Blindenstock. | Bild: Feiertag, Ingo