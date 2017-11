Konstanz Schlaglöcher und Matsch: Ärger um Parkplatz am Konstanzer Bodenseeforum

Verdreckte Anzüge und abgeknickte Absätze sorgen für Verdruss bei Gästen von Abendveranstaltungen. Die Technischen Betriebe haben bereits reagiert.

Der Parkplatz Bodenseeforum ist nicht gerade in einem einladenden Zustand. Wenn es regnet oder schneit, und das soll in dieser Jahreszeit durchaus vorkommen, verwandelt sich der hintere Bereiche für mehrere Tage in eine Matschlandschaft, in der sich auch Schlaglöcher finden. Rund um Abendveranstaltungen im Bodenseeforum sind verdreckte Anzüge und abgeknickte Absätze keine Seltenheit. Bernd Pfeffer parkte neulich sein Auto hier, da er einen Termin im Bodenseeforum hatte. „Dieses Dreckloch ist eine Schande für Konstanz“, sagte er mit Blick auf Anzug und Schuhe und watete mit Storchschritten durch den Schlamm. „Und dafür soll ich sogar noch Geld bezahlen?“ Drei Euro kostet der Stellplatz für den ganzen Tag, günstig für Konstanzer Verhältnisse. Doch der Automat wechselt nicht, „aus Schutz vor Diebstählen“, wie Stadtsprecher Walter Rügert erklärt.

Birgit Rinklin von den Technischen Betrieben erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, wieso dieser Parkplatz hier zuletzt so nass war und vor allem so lange nass blieb: „Ein Entwässerungsrohr war zum Teil verstopft, so dass Wasser auf den Parkplatz ausgetreten ist.“ Mittlerweile ist das Rohr durchgespült. Der unebene Belag, der überwiegend aus recyceltem Kies und Ziegel besteht, sei schon vor vielen Jahren so angelegt, „außerdem war vorgesehen, nur die Zufahrtsstraße zu asphaltieren“, so Birgit Rinklin weiter. Regelmäßig wird der Belag von den Technischen Betrieben glatt gezogen. Sie versteht, dass vor allem Menschen in Abendgarderobe verärgert sein könnten. „Sicherlich ist das nicht ideal, wenn ich Stöckelschuhe oder Anzug trage. Aber durch das Durchspülen des Rohres hat sich die Situation jetzt gebessert.“

Noch bis mindestens 2020 wird sich an dem Zustand nicht viel ändern. Bis dahin sollen der Mobilitätspunkt mit Fernbusbahnhof, Reisebusstellplätzen, öffentlichem Parkhaus mit mindestens 800 Stellplätzen sowie einem Fahrradparkhaus mit 375 Stellplätzen. „Das bringt mir heute aber nichts“, sagt Bernd Pfeffer frustriert. Walter Rügert entgegnet: „Laut der Technischen Betriebe sind die asphaltierten Zufahrtsstraßen im einwandfreien Zustand, ebenso die bekiesten Abstellflächen.“ Er gibt aber auch zu: „Problematisch ist der unbefestigte, nasse und tiefgründige Seitenstreifen. Er gehört nicht zum Parkgelände. Dennoch parken hier unzulässig Fahrzeuge. Es wird geprüft, ob das wilde Parken hier durch die Verlängerung des Holzlattenzaun verhindert werden kann.“ Hier waren parkende Autos schon so festgefahren, dass sie herausgezogen werden mussten.