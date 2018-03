Konstanz Schimmel, Nebenkosten, Makler: Warum Mieter gut aufpassen sollten

Dem Konstanzer Mieterbund ist kein Anlass zum Streit fremd. Vorsitzender Herbert erklärt, was es besonders häufig zum Konflikt kommt – mehr als 1000 Beratungen pro Jahr sorgen für geballte Erfahrung.

Wenn Herbert Weber aus dem Nähkästchen plaudert, wird er immer deutlich. Seit Jahrzehnten vertritt er die Interessen von Mietern in Konstanz und der Region – und trotzdem erlebt er immer wieder Dinge, die er sich selbst nicht hatte vorstellen können. Weber, 80 und örtlicher Vorsitzender beim Deutschen Mieterbund (DMB), erzählt von Maklern, die die Provision entgegen der neuen Rechtslage von den Mietern haben wollen; von Nebenkostenabrechnungen, auf denen neben der Wartung für die Heizung auch Ersatzteile stehen; von Mieterhöhungen nach aufwendiger Sanierung auf fast das Doppelte wie zuletzt in der Eisenbahnstraße in Petershausen.

Wie Makler das Bestellerprinzip umgehen wollen

Die Arbeit geht dem DMB und seinen Rechtsanwälten nicht aus, das zeigen die Zahlen für 2017 deutlich. Rund 4000 Mitglieder hat der Verband in Konstanz, für sie hielt er mehr als 1000 Beratungen ab. Mehrfach seien Makler abgemahnt worden, die sich nicht an das Bestellerprinzip halten und die Provision vom Vermieter holen. Der DMB habe in meist obsiegt, sagt Weber. Er rät: Wer als Mietinteressent oder Wohnungssuchender mit einem Makler zu tun hat, sollte alles vermeiden, was nach einer Beauftragung aussehen könnte.

Warum Lüften und Schimmel so oft für Streit sorgt

Und noch Dauer-Ärger-Thema spricht Herbert Weber bei der Mitgliederversammlung an: das Lüften und die Schimmelbildung. Wer aus falschem Geiz Heizkosten sparen wolle und nach dem Duschen im Bad keinen Durchzug macht, läuft Gefahr, die gemietete Wohnung zu beschädigen. Nachdrücklich nickt da auch Thomas Daiger vom Verband Haus und Grund, der für Weber in Konstanz ein Partner und Gegenspieler zugleich ist. "Bitte, es ist wirklich wichtig", ruft Weber seinen über 100 Zuhörern zu, "lüftet ordentlich. Nicht das Fenster kippen, sondern fünf Minuten alles aufreißen." Denn wer einmal Schimmel in der Wohnung hat, kann von einem Streit über die Schuld an einem möglicherweise zehntausende Euro teuren Schaden fast schon ausgehen. Immer wieder muss der DMB dann beraten, nicht immer kann er Mitglieder vor Kosten bewahren.

Was der Mieter-Vertreter über die Umweltschützer sagt

Eine Verbesserung für Mieter gäbe es auch, wenn in Konstanz mehr gebaut und damit der Markt entlastet werde, sagt Herbert Weber. Auf die sorgenvolle Frage eines Mitglieds, wie stark sich die Stadt verändern dürfte, entgegnet er: "Ich kann gar nicht genug Kräne sehen." Wenig Verständnis äußert er für die Kritik von Naturschutzverbänden, die Grün- und Freiflächen erhalten wollen. "Einen Baum", so Weber, "kann man doch nachpflanzen."