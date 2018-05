Konstanz Scherben über 25 Meter auf Litzelstetter Gehweg verteilt: Leichtsinn oder gezielte Attacke gegen Hunde?

Unbekannte versteuen im Dorffriedhofsweg am Sonntag zahlreiche Glasscherben. Ortsverwaltung reagiert sofort und räumt den Müll weg

Ein Hund hat sich offenbar am späten Sonntagabend an den Scherben die Tatzen aufgeschnitten, ob der eine oder andere Radfahrer einen Plattfuß bekam, ist nicht bekannt. Fest steht jedenfalls: Unbekannte haben im Laufe des Sonntags ein paar Flaschen auf dem Dorffriedhofsweg zerschmissen und die Scherben fein säuberlich auf einer Fläche von rund 25 Metern verteilt. Am Sonntagvormittag war davon noch nichts zu sehen, erst am Abend bemerkten Anwohner die Situation, als sie ihre Hunde spazieren führten. Dabei gingen die Täter offenbar systematisch vor, in dem sie die Scherben zunächst fein säuberlich verkleinerten, bevor sie sie verteilten.

Beliebte Strecke für Hundebesitzer

Der Dorffriedhofsweg ist eine beliebten Strecke für Hundebesitzer, sie verbindet das untere Dorf mit dem oberen. Fahrradfahrer sind hier ebenfalls regelmäßig unterwegs. "Wer kommt denn auf so eine Idee?", fragt sich Klaus Frommer, Leiter der Litzelstetter Ortsverwaltung. "Ich kann das nicht verstehen, wieso jemand so etwas macht." Dem örtlichem Bauhof ist das Scherbendesaster beim morgendlichen Platzdienst natürlich sofort aufgefallen. "Zwischen sieben und acht Uhr haben wir die Scherben weggeräumt. Das ist ja gefährlich." Auch Anwohner griffen zu Schippe und Besen, als sie den Müll bemerkten.

Anwohner haben nichts mitbekommen

Interessant ist die Tatsache, dass Anwohner der unmittelbar daneben liegenden Mehrfamilienhäuser nichts gehört haben. "Keine Ahnung. Ich war zwar zu Hause und auch auf meinem Balkon. Doch mitbekommen habe ich nichts", sagt eine Frau, deren Wohnung in Richtung Dorffriedhofsweg geht. Die Polizei erfuhr vom SÜDKURIER davon. "Weder Zeugen noch Geschädigte haben sich bisher bei uns gemeldet", erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Am frühen Montagmorgen bemerkten zahlreiche Hundebesitzer die Scherben und trugen ihre Vierbeiner drüber hinweg. "Das sieht so aus, als sei es mit Absicht verstreut worden", so Claudia Bühler, die hier täglich mit seinem Jimmy spazieren geht.