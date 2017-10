Konstanz Schaufenster-Unfall in der Bodanstraße: Polizei musste Gaffer vorläufig festnehmen

Schaufenster-Unfall in der Bodanstraße: Polizei musste Gaffer vorläufig festnehmen

Weil er die Folgen des schweren Unfalls in der Bodanstraße in Konstanz filmen und fotografieren wollte, hat ein 51-Jähriger die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert. Er musste kurzzeitig gefesselt werden, weil er sich laut Polizei völlig uneinsichtig zeigte.

Die Polizei Konstanz meldet ärgerliche Begleiterscheinungen des schweren Unfalls in der Bodanstraße am Sonntag. Ein Gaffer hat den Unfall mit Verletzten gefilmt und die Rettungskräfte behindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird gegen den 51-Jährigen wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen und wegen Beleidigung ermittelt.

Bei dem Unfall war ein 22-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf regennasser Fahrbahn in der Bodanstraße von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei Fußgänger gestreift und war schließlich gegen eine Schaufensterscheibe geprallt. Dabei wurden der 22-Jährige und die beiden Fußgänger jeweils verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Laut Polizei verringerte daraufhin der 51-jährige vorbeifahrende Autofahrer seine Geschwindigkeit und blockierte dadurch die Durchfahrt für die nachfolgenden Rettungskräfte auf dem Weg zur Unfallstelle. Sein Ziel laut Polizei: Das verunfallte Fahrzeug und die Verletzten zu filmen und zu fotografieren.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann

Der Mann habe die Aufforderungen von Feuerwehr und Polizei, die Unfallstelle zügig zu passieren, gleichermaßen ignoriert. „Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich völlig uneinsichtig, beleidigte die Einsatzkräfte und musste deshalb wegen Störung einer Amtshandlung vorläufig festgenommen werden“, teilt Polizeisprecher Bernd Schmidt weiter mit.

Da er sich auch dagegen gesperrt habe, sei der 51-Jährige von den Einsatzkräften „aus seinem Fahrzeug gezogen und gefesselt“ worden, wie die Polizei schreibt. Erst danach sei es möglich gewesen, sein Auto zur Seite zu fahren und damit den Rettungskräften die ungehinderte Zufahrt zur Unfallstelle zu ermöglichen.