Fachkompetenz zeichnet das Team von Zoo Riedle aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Margit und Siegfried Riedle kennen und schätzen die Tiere, seien es Fische, Vögel, Nagetiere, Hunde, Katzen, Wildtiere, um nur wenige Beispiele zu nennen. Siegfried Riedle hat vor 39 Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht und das Fachgeschäft eröffnet. Er ist Experte rund um die Aquaristik. Sein Wissen beschränkt sich aber nicht auf dieses Spezialgebiet, sondern ist breit gefächert. Wer Fragen rund um das Tierwohl hat, wird bei Zoo Riedle kompetent beraten, denn mit Alexandra Kaltenbach ist auch eine Tierheilpraktikerin im Team.

Koi, Stichling & Co.

Bekannt und beliebt ist Zoo Riedle auch aufgrund der Produkt-Vielfalt Vom Vogelhäuschen für draußen über Vogelkäfige für Wellensittiche und Co. bis hin zu Kratzbäumen für Katzen und bequemen Schlafkissen für Hunde. Ganz aktuell hat die Teichsaison begonnen. Goldfisch, Koi und „Naturfische gegen Stechmücken“ zählten zu den beliebtesten Teichfischen, berichtet Mitarbeiter Dieter Keller. Ideal sei der Stichling, „denn er frisst sehr gerne alle Kleinstlebewesen“. Nicht nur geeignete Fische, sondern auch das entsprechende Futter und die zugehörige Teichtechnik hat Zoo Riedle zu bieten. Das Team ist überaus engagiert, um Wünsche zu erfüllen. Dieter Keller erinnert sich an einen Kunden, der sehr wertvolle Koi-Karpfen, die bis zu einem Meter groß werden können, besaß. Wertvoll in Zahlen ausgedrückt, heißt 5 000 bis 10 000 Euro. „Für ihn haben wir extra japanische Premiumfutter besorgt“, so Keller.

Tiere sollen sich wohl fühlen, artgerecht gehalten werden und sich bester Gesundheit erfreuen. Das ist das Credo von Zoo Riedle, weshalb das Angebot an hochwertigem Futter (auch ganz ohne Zusatzstoffe) groß und vielfältig ist, ebenso das Sortiment an „therapiebegleitenden Produkten“, insbesondere für Hunde, Katzen, Nager, Vögel und Fische, wie Alexandra Kaltenbach berichtet.

Produkte, Tipps und Tricks

Zubehör gibt es in Hülle und Fülle. Beispiel Hunde: Von Halsbändern, Hundegeschirr, Leinen über Bademäntel, atmungsaktiven T-Shirts, die vor Sonnenbrand schützen, bis hin zu Hundespielzeug. Margit Riedle ist ganz begeistert von den neuen Leuchttürmen, die optimal aus dem Wasser ragen, gut sichtbar sind und von den Hunden perfekt gegriffen werden können. Katzen-Fans sind bei Zoo Riedle ebenfalls an der richtigen Adresse und bekommen hier nicht nur die vielfältigsten Varianten, wo die Vierpfoter ihre Krallen schärfen können, sondern auch Tipps, vermeintliche Unarten in den Griff zu bekommen. Kratzt die geschätzte Miezekatze mit Unschuldsblick am Sofa, obwohl der Kratzbaum direkt daneben steht? Das Team von Zoo Riedle weiß, was zu tun ist. Katzen, die sich an ihren Lieblingsgegenständen und Menschen reiben, verteilen ein Wohlfühlpheromon, berichtet Alexandra Kaltenbach. Alles, was derart duftet, bleibt von Katzenkrallen verschont. Mittels der Pfoten verteilen die mit 18 Krallen ausgestatten Tiere aber auch Signalduftstoffe, die zum Kratzen animieren. „Mit Feliway und Feliscratch haben wir zwei Produkte, die den Katzen signalisieren, wo sie kratzen dürfen und wo nicht“, so Marlies Riedle. Noch Fragen? Dann einfach zu Zoo Riedle.