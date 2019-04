Der Familienbetrieb Sit Down in der Line-Eid-Straße im Konstanzer Gewerbegebiet Stromeyersdorf hat sich längst als Polstermöbel-Spezialist etabliert. Mit Hermann und Michael Neun ist längst die zweite Familiengeneration mit Kompetenz und großem Engagement im elterlichen Unternehmen tätig. Fachkenntnis, eine hochwertige Produktauswahl und Beratungsqualität zeichnet Sit Down aus.

Pflegeleichtes Naturleder

Auf 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden die neuesten Modelle der Kollektion 2018/2019 und damit Polstermöbel unterschiedlichster Stilrichtungen schick präsentiert. Ein besonderes Highlight ist der integrierte Leder-Trend-Store. Auf 500 Quadratmetern präsentieren die Spezialisten Polstermöbel in feinstem Leder in handwerklicher Fertigung. Die gesamte Bandbreite an Naturleder, die es auf dem Markt gibt, werde hier vorgestellt, so Hermann Neun. „Mittlerweile gibt es auch pflegeleichtes Naturleder. Die Gerbereien nutzen den technologischen Fortschritt“, erläutert er. Mittels spezieller Gerbprozesse würde das Naturleder versiegelt, so dass auch Kaffee- oder Rotweinflecken einfach zu entfernen seien. „Naturleder, aber pflegeleicht – das kommt gut an“, stellt Hermann Neun fest. Der Trend bei den Ledersofas: Vollpolsterung ist out, mit Holzpodest und multifunktionalem Komfort ist in.

Wichtig: Funktionalität

„Insgesamt führen wir exklusive Kollektionen, die es im Umkreis nur bei uns gibt“, stellt Hermann Neun fest. Zum Beispiel vom Hersteller Activineo. „Es sind sehr leichte, filigrane Modelle, die extrem Kunden- und bedarfsorientiert sind“, so Neun. Der Flexibilität seien kaum Grenzen gesetzt, denn „alle zehn Zentimeter sind planbar“ und die Modelle seien selbstverständlich mit elektrischen Relaxfunktionen ausgestattet. Die Kunden schätzen die elektrische Verstellbarkeit und die mittels Einsatz neuer Technologien zusätzliche Bequemlichkeiten. „Wir verkaufen fast keine Garnituren mehr ohne Funktion“, stellt der Fachmann fest.

Wie auf Wolken

Gut zu dem facettenreichen Sortiment an Polstermöbeln passen Boxspringbetten, denn sie bieten den idealen Liegekomfort. „Mit Boxspring schläft man wie auf Wolken gebettet“, ist sich das Team von Sit Down einig. „Die Druckentlastung ist hervorragend“, stellt Hermann Neun fest. Die Vielfalt an Möglichkeiten ist ebenso überzeugend: Matratzen gibt es in verschiedenen Härtegraden, der höhere Einstieg ist ohnehin optimal und die Variationsmöglichkeiten, wie beispielsweise Kopfteile und Bezüge, sind schier grenzenlos. Daher verfügt Sit Down auch über einen extra 3-D-Konfigurator, um das individuelle Boxspringbett ganz nach den Wünschen der Kunden zu kreieren.

Individuelle Beratung

Das Plus des inhabergeführten Fachgeschäfts: „Wir suchen unser Sortiment nach Qualitätskriterien heraus, denn die Kunden sollen lange Freude haben“, so Hermann Neun. Maßgeschneiderte Sofas und Couch-Garnituren ganz an die Bedürfnisse angepasst, das ist die Aufgabe der kompetenten Fachberater, die sich für die Kunden Zeit nehmen. „Wir arbeiten im persönlichen Gespräch heraus, welche Funktionen die Kunden benötigen, und sind stark in der Farb-, Stil- und Modellberatung“, so Neun. Primär liegt der Fokus auf deutscher Ware, was nicht nur in der Tischmanufaktur, ein weiteres Spezialgebiet von Sit Down, offenkundig wird.