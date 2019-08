Klimaschutz ist das Top-Thema in Konstanz. Für das Fachgeschäft Maas in der Konstanzer Wessenbergstraße sind Natur- und Umweltschutz schon immer eine Selbstverständlichkeit. Die Inhaber haben sich mit Gründung des Unternehmens fair produzierter, ökologischer und schicker Mode verschrieben. „Mit dem Gemeinwohlbericht haben wir eine kleine Aufstellung gemacht, wie wir im Einklang mit Mensch und Natur handeln“, berichtet Filialleiterin Lilli Schlecht. Die Photovoltaikanlage in der Zentrale und Nutzung der E-Mobilität sind nur zwei Beispiele, denn auch bei der Eigenproduktion der Textilien werde jetzt plastikfrei gearbeitet. „Vorher wurden die Einzelteile noch in Plastik verpackt; jetzt werden Papier oder Stoffbanderolen verwendet“, berichtet Lilli Schlecht und fügt an: „Auch mit unsere Zulieferern sind wir im Gespräch“, denn Maas will nachhaltig Verbesserungen für den Natur- und Umweltschutz erzielen.

Ökologisch und modisch

Dass ökologische und fair produzierte Kleidung raffiniert und top modisch sein kann, stellt das familiengeführte Unternehmen unter Beweis. Flotte Farben und schicke Designs zeichnen die Kollektionen aus. Bester Beweis ist die Filialleiterin selbst, die ein zauberhaftes Leinenkleid und schicke Ledersandalen trägt: Schick und bequem. Sie schätzt den Tragekomfort, den auch die Schuhe bieten, denn „sie sind bequem und sorgen für einen weichen Auftritt“. Die Sohlen bestehen aus Naturgummi, schildert sie. „Warum Kräuter mitverarbeitet wurden, nun, das weiß ich auch nicht“, schmunzelt sie, die sich über die facettenreiche Herbst-Winterkollektion freut.

Farbenfroher Herbst

Die neue Bekleidungskollektion präsentiert sich farbenfroh. Petrol, Beeren- und frische Grüntöne sorgen für Pep. Schon jetzt ist Wollkleidung heiß begehrt. Bei Maas gibt es vorzugsweise Wolle von Alpaca. Merino- und Jeelong-Schaf, und zwar „aus kontrolliert biologischer Tierhaltung“, betont Lilli Schlecht. Jeelongwolle sei dick und fest und überaus hautverträglich, schildert die Fachfrau. „Die Alpaca-Fasern sind innen hohl, speichern die Körperwärme und wirken Temperaturausgleichend.“ Pullover, Strickjacken, Strickkleider, Mäntel, Baumwollparkas und vieles mehr hat Maas jetzt zu bieten. Münsterländer Cord ist jetzt angesagt, gerade auch im Bereich der Herrenmode.

Ohne Plastik

Neu sind die Jeans für Damen und Herren in kurzen und langen Varianten. Das Besondere: „Wir haben sie erstmals aus 100 Prozent Baumwolle produzieren lassen, ganz ohne Elasthan-Anteil“, stellt Lilli Schlecht fest. Einige Kunden erinnern sich an ihre ersten Jeans, denn früher gab es nur reine Baumwolljeans. „Vielleicht müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen“, meint Lilli Schlecht im Hinblick auf Natur- und Klimaschutz. Schließlich ist auch Plastik meist verzichtbar, wobei sie zu den Bambuszahnbürsten greift, die sie neu im Sortiment hat. Das vielseitige Angebot an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung wird nämlich durch mancherlei trefflich ergänzt, sei es Geschirr und Gläser, Teppiche, Decken und Kissenbezüge oder raffinierte Dekorations-Accessoires.

Schöne Kinderkleidung

Die Kinderabteilung bereitet auch den Erwachsenen Freude. Von der kuscheligen Frottee-Serie und den Baumwollstramplern für Babys ist Lilli Schlecht ebenso begeistert wie von den farbenfrohen Wende-Kleidchen für die Mädchen. „So hat man zwei Styles in einem“, lächelt Lilli Schlecht. Die Hängerkleidchen seien nicht nur zauberhaft vom Design, sondern auch praktisch, denn „man kann sie das ganze Jahr tragen“. Auch für Mädchen und Jungen gibt es hübsche und warme Jacken und Mäntelchen und tolle Gummistiefel für das bald wieder aktuelle Pfützenspringen.