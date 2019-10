Das individuelle Konzept für jeden Versicherungsnehmer zu erarbeiten, ist das Ziel der Allianz-Generalvertretung Dirk Kerfin in Konstanz. Persönliche Beratung und Betreuung ist Dirk Kerfin, der im Jahr 1991 bei der Allianz begann und seit 2001 die Konstanzer Generalvertretung leitet, wichtig. Dito seinem versierten Team, „alles Versicherungskaufleute, die bei mir ausgebildet wurden“, so Kerfin, denn: „Wir sind Finanzdienstleister und Vertrauensperson in einem.“ Die Generalvertretung Dirk Kerfin ist eine „Fachagentur Firmen“ der Allianz und auf die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden und Unternehmen spezialisiert, aber auch kompetenter Ansprechpartner für Privatkunden.

Kompetente Beratung

Egal ob Firmen oder Privatkunden: Kompetente Beratung ist unverzichtbar. „Wir können alles anbieten“, stellt Dirk Kerfin fest. Wichtig sei jedoch, aus dem großen, breitgefächerten Portfolio genau das individuell Geeignete für den Kunden herauszufinden. Die Themen seien oftmals abstrakt. Im offenen, ehrlichen, vertrauensvollen Gespräch gelte es, den individuellen Bedarf zu ermitteln und das maßgeschneiderte Konzept zu erarbeiten. Oder, wie Kerfin formuliert: „Im Prinzip leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe und entwickeln ein Konzept, das am besten zu dem Kunden passt.“

Analyse als Grundlage

Wichtig im Firmenkundenbereich sei die gemeinsame Analyse der individuellen Situation des Unternehmens, um den Bedarf zu ermitteln und langfristige Strategien zu entwickeln, sei es bezüglich des Risikomanagements, Kapitalanlagen, Betriebshaftpflicht- oder Ertragsausfallversicherung bis hin zur betrieblichen Altersversorgung, ein weiteres Spezialgebiet der Generalvertretung. „Gerade die Altersrente ist ein sehr komplexes Thema, weil es so vielfältig ist“, stellt Dirk Kerfin fest. Wichtig bei allem sei, eine langfristige, nachhaltige Strategie zu verfolgen. Das Schlimmste sei, auf das perfekte Produkt zu warten.

Dies gilt auch für den Privatkundenbereich. „Wichtig ist uns, die Kunden so zu beraten, das sie selbst eine Entscheidung treffen können“, so Dirk Kerfin. Welche Versicherungen sind unverzichtbar? „Alle, ohne die die Existenz bedroht wäre“, schildert der Fachmann. Und das sei extrem individuell. Wenn jemand über ein großes Vermögen verfüge, dann müsste die Berufsunfähigkeit nicht unbedingt mittels einer Versicherung abgesichert werden. Bei geringem Einkommen hingegen sei eine Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen nicht ganz unwichtig, wie Kerfin anmerkt.

Wichtig: Existenzsicherung

Eine Haftpflichtversicherung hingegen sei auch eine moralische Frage, so Dirk Kerfin, der dabei an die Geschädigten denkt. Im Gespräch würde er gerne zum Nachdenken anregen. „Wenn gestern ein Unfall passiert wäre, wie wäre mein Leben in zehn Jahren?“ Eine Haftpflichtversicherung sieht er als wichtig an, ein Nein seitens des Kunden würde er nicht ohne weiteres akzeptieren. Eine Hausratversicherung hingegen erachtet er eher als optional. Ein Studentenzimmer, das vielleicht einen Wert von 2000 Euro beinhalte, müsse nicht unbedingt versichert werden. Das sei ein klassisches Thema für nicht existenziell Notwendiges.

Im Rahmen von persönlichen Gesprächen würde über Notwendigkeiten und Verzichtbares gesprochen und dabei das individuell passende Portfolio zusammengestellt. Darüber hinaus sei es unerlässlich, im regelmäßigen Turnus die Versicherungen zu überprüfen und anzupassen. Auch bei der Schadensregulierung steht das Team der Generalvertretung Dirk Kerfin den Versicherungsnehmern persönlich zu Seite. „Unseren maximalen Einsatz kann ich versprechen“, so Dirk Kerfin.

Nähere Informationen auch im Internet unter: http://www.allianz-kerfin.de