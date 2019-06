Ein Café, das für verblüffende Momente sorgt, hat jetzt der Künstler Türel Süt in der Gottlieberstraße 34 im Stadtteil Paradies direkt neben dem Edeka Baur Frischemarkt eröffnet. Reinkommen und wohlfühlen sollen sich die Gäste. Gleichzeitig will Süt alle auf niederschwellige Art und Weise mit Kunst vertraut machen. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das Auge jedoch spielt auch mal Streiche. Visuelle Phänomene sind ein Spezialgebiet, für das Türel Süt auf spielerische, experimentelle Weise gerne die Begeisterung von Kinder und Erwachsenen weckt.

Ein solches Kunst-Café gibt es in Konstanz noch nicht. Karen Pettison und Ielyzaveta Beliuzhenko servieren den Gästen Kaffee, englischen Tee in farbenfrohen, stilvollen Services und offerieren Kuchenspezialitäten. Währenddessen können die Gäste in Büchern schmökern oder sich an eine Staffelei setzen und ganz nach Belieben malen oder zeichnen. „Alle können zwanglos ausprobieren, Kunsterfahrungen sammeln und experimentieren“, sagt Karen Pattison. Denn das „Sense The Colours Art Centre“ will Begegnung und Austausch fördern und keinesfalls „snobby“ sein, wie die Britin feststellt.

Türel Süt und seine Mitarbeiterinnen wollen niederschwellig und auf vergnügliche Weise das Wissen über Kunst vermitteln und mit visuellen Phänomen für Begeisterung sorgen. Deshalb bieten sie unterschiedliche Workshops an, die einer faszinierenden Forschungsreise gleichkommen. Im „Sense The Colours Art Centre“ geht es nicht in erster Linie darum, Maltechniken zu erlernen, sondern die visuellen Phänomene kennen- und verstehen zu lernen, und zwar im Praxistext. Die Interessierten können gemeinsam mit Türel Süt experimentieren, darunter Farbwahrnehmung, Komplementärfarbeffekte, Nebenbildeffekte. „Auch die Perspektive ist sehr interessant“, so Süt, der anmerkt, wie faszinierend es sei, was das Auge, respektive das Gehirn, sehe oder ignoriere. Schließlich hat ja auch jeder seinen blinden Punkt. Wo der liegt, das kann jeder im „Sense The Colours Art Centre“ selbst erfahren. „Spielen, experimentieren und erklären“ ist das Motto von Türel Süt.

70 Prozent der Wahrnehmung erfolge mittels der Augen, so Türel Süt, der viele Jahre mit dem Internationalen Blindenzentrum in Landschlacht zusammengearbeitet hat. Aus Erfahrung weiß er, dass bei Blinden und Sehbehinderten alle anderen Sinne, wie Hören, Riechen und Fühlen, wesentlich ausgeprägter sind. „Unsere Sinne sind ganz anders, wenn wir nicht sehen können“, sagt Türel Süt, der im „Sense The Colours Art Centre“ einen Dunkelraum eingebaut hat, damit jeder selbst besondere Sinnenerfahrung machen kann. Auch in der absoluten Dunkelheit wird experimentiert. „Wir berühren oder identifizieren Objekte im Dunkeln“, gibt Süt ein Beispiel. Aber auch das Zeichnen, Schreiben und Malen in der Finsternis leitet er an. Die Resultate sind nicht in erster Linie überraschende Kunstwerke, sondern „der interessante Prozess und die Erfahrungen, die jeder sammelt“, so der Künstler. Im Dunkelraum macht Türel Süt gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern zudem Experimente zum Thema „Farbe des Schattens“ und sorgt auch damit immer wieder für Aha-Erlebnisse.