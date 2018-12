Konstanz – „Alles wird mit Liebe gemacht“, lacht Tanja Stickel. Die Konditormeisterin, die 1999 den 1901 gegründeten Familienbetrieb übernommen hat, steht gerade mitten in der Backstube und sticht Zimtsterne aus. „Das ist sehr entspannend“, schmunzelt sie. „Anisplätzchen mach ich nicht so gerne. Die sind sehr knifflig. Aber es ist immer ein Erfolgserlebnis, wenn jedes Blech gelingt“, verrät sie.

Kreative Handwerkskunst

Mit Liebe und Leidenschaft übt sie ihren kreativen Handwerksberuf aus. Für sie gibt es nichts Schöneres: „Es ist toll, wenn man mit den Händen etwas herstellen kann: Produkte, die man sehen und schmecken kann. Und jeden Abend sieht was man geleistet hat.“

„Konditorei: Das ist eine sehr kreative Kunst“, stellt Tanjas Schwester Alexandra Stickel anerkennend fest. Mit Backen hat die gelernte Bankkauffrau nichts am Hut; sie stieg im Jahr 2014 in den Betrieb ein und ist für den kaufmännischen Part und die Organisation im Verkauf zuständig. „Wir ergänzen uns perfekt“, sagt sie, glücklich in dem Familienbetrieb ihren Platz gefunden zu haben.

In der vierten Generation

Das Schöne an einem Familienbetrieb: „Das sind die kurzen Wege, der enge Familienzusammenhalt, denn unsere Eltern unterstützen uns tatkräftig, man kann spontaner sein und experimentieren. Und unser Team in der Backstube ist absolut kreativ“, schildert Alexandra Stickel.

Diese Kreativität und vor allem die Pflege des echten Backhandwerks kommen gerade in der Vorweihnachtszeit richtig zur Geltung. Mehr als 20 Sorten Weihnachtsgebäck werden hier noch traditionell von Hand hergestellt, und zwar vorwiegend nach „alten Rezepten vom Opa und vom Uropa“, wie Tanja Stickel betont. Auch alte Ausstecherle und Springerle-Formen kommen zum Einsatz, denn „das sind die Besten; die sind stabil und wertig gemacht“, stellt Tanja Stickel fest, wohlwissend, dass solche Qualitätsprodukte eine Rarität sind. Und Qualität hat bei Backstube Stickel nicht nur oberste Priorität, sondern ist seit jeher Tradition.

Vielfalt, die Spaß macht

In der Stickel-Weihnachtbäckerei werden darüber hinaus, aber auch fünf verschiedene Stollen und vieles mehr gebacken. 40 Sorten Brot hat Stickel im persönlichen Programm, um den Kunden die entsprechende Abwechslung angedeihen zu lassen. Alexandra Stickel gibt Adventswurzelbrot als Beispiel, während Tanja Stickel das Tomatenwurzelbrot präferiert. „Das ist mehr meins“, sagt sie. „Es ist fruchtig-würzig und herzhaft und bietet in der Weihnachtszeit die ideale Abwechslung. „Bauernbrot, im Steinofen gebacken, und unser Laugengebäck sind die Renner“, erzählt Alexandra Stickel, die auch von der ganzjährigen Kuchen- und Tortenvielfalt schwärmt. „Unsere Kunden wissen noch das Handwerk zu schätzen, auch wenn jedes Brot, jedes Brötchen und jedes Gebäck etwas anders aussieht.“ Alle Produkte sind eben Unikate, von Hand und mit Liebe zubereitet.

Nach Weihnachten macht Tanja Stickel wieder verschiedene Dreikönigskuchen: Der Hefeteig wird mit Rosinen und Nüssen, mit Quark oder mit Cranberries verfeinert. Zu Ostern gibt es die legendären Osterlämmer und „Muttertag ist auch ein tolles Thema“, schmunzelt Alexandra Stickel. Sie arbeitet gerne im Unternehmen ihrer Schwester mit, denn das Betriebsklima ist hervorragend. „Wir haben viele treue, langjährige Mitarbeiter. Die sind das A und O; ohne sie würde es nicht funktionieren“, so Alexandra Stickel.

Sie bereiten Gaumenfreuden

Das schönste Kompliment sprach neulich ein junger Bäcker aus, als er sagte, er möchte bis zur Rente bei der Bäckerei und Konditorei Stickel arbeiten. „Und im Verkauf haben wir eine Mitarbeiterin, die schon in Rente ist, aber immer gerne stundenweise bei uns arbeitet und spontan einspringt. Das ist toll und freut uns“, so Alexandra Stickel. Das gesamte Team der Backstube Stickel – sowohl im Stammhaus in der Friedrichstraße 28, als auch in den Filialen Wollmatingerstraße 25 und 82 ist glücklich und motiviert, wenn die Kundschaft zufrieden ist. Schließlich wollen die Bäcker und Konditoren den Kunden nur eines: Gaumenfreuden bereiten.