Sam Bürsner ist ein Frauentyp. Gestählerte Muskeln, schelmisches Lächeln und eine sympathische Ausstrahlung. Und, auch nicht zu verachten, erfolgreich in dem, was er am liebsten macht. Der 26-Jährige Sportstudent war zuletzt weltweit unterwegs als Athlet der Calisthenics – einer weitgehend unbekannten Sportart, die aus Griechenland stammt: kalos bedeutet gut oder schön, sthenos steht für Kraft.

André Kreisel (l.) aus dem Team "Kaffee Milch und Zucker" tritt bei Ninja Warrior gegen den Konstanzer Sam Bürsner, den Kapitän des Teams "Calibeasts" an. Bild: RTL | Bild: privat

„Das ist eine besondere Form des Trainings, das eine Reihe von einfachen, oft rhythmischen Bewegungen beinhaltet und für die nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. Trainingsgeräte und Zubehör werden im Allgemeinen nicht benötigt“, erklärt Sam Bürsner, der bedeutende Turnieren in Asien, USA oder Europa gewinnen konnte. Bei der Weltmeisterschaft schied er erst gegen den späteren Triumphator aus und bei der Deutschen Meisterschaft wurde er Zweiter. Für den StTV Singen turnte der gebürtige Singener vor wenigen Jahren in der Bundesliga.

Modelathlet mit sozialer Ader: Sam Bürsner aus Konstanz. Bild: Andreas Schuler | Bild: Andreas Schuler

Aufgrund seiner internationalen Erfolge wurde RTL auf ihn aufmerksam – und lud ihn 2017 und 2018 in die Sendung Ninja Warrior ein, einer Wettkampfshow am Sonntagabend zur Prime Time um 20.15 Uhr – mit rund drei Millionen TV-Zuschauern. Das Ziel ist es, vier Hindernis-Parcours zu absolvieren; dafür bedarf es sowohl Kraft, Ausdauer als auch Körperbeherrschung. Hier wurde er zwar nicht Sieger, doch alleine die Erfahrung war in seinen Augen Gold wert. Mehrere gerissene Bänder in der Schulter und die damit verbundene Operation im April beendeten nun allerdings seine Karriere. "Jetzt wird es Zeit für ein etwas seriöseres Leben", sagt er lachend. "Ich habe die halbe Welt gesehen. Ich möchte im Herbst mein Studium beenden und dann meine berufliche Karriere vorantreiben."

Video: Andreas Schuler

Für seiner Bachelor-Arbeit nutzt er sein Wissen, in dem er in Zusammenarbeit mit der Stadt den Kurs "Integration durch Calisthenics" für Kinder anbietet. "Sport hilft bei der Integration sehr", weiß er. "Von daher freut es mich, dass ich meine Erfahrungen für diesen Zweck nutzen kann." Von dem Kurs sollen am Ende alle profitieren: Die Kinder zahlen keine Gebühr, kommen sportlich-spielerisch mit anderen Kindern in Kontakt, die Stadt arbeitet an einem Problemfeld und Sam Bürsner kann mit einem attraktiven Projekt sein Studium erfolgreich zu Ende bringen. Parallel dazu arbeitet er bereits als Personal Trainer – mit Individuen oder Firmen. Mit dem Ziel, die Gesundheit der Menschen aufgrund einer Ernährungsberatung und speziellem Training zu verbessern. "Wenn eine Firma nur bei einem Mitarbeiter einen Bandscheibenvorfall durch spezielle Betreuung verhindern kann, ist schon allen geholfen", sagt er.

