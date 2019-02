von SK

In der Zeit von Freitag 22.00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr wurden in der Wollmatinger Straße und in der Austraße mehrere Hauswände und Stromkästen durch unbekannte Täter mit verschiedenen Schriftzügen und Motiven besprüht. Hierdurch entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zur Ergreifung der bisher unbekannten Täter machen können. Außerdem werden weitere Geschädigte gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 in Verbindung zu setzen.