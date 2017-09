Konstanz SÜDKURIER-Podium: Deutliche Worte vor der großen Wahl

Sozialpolitik: Wohnen. Das Thema ist so alt wie die Menschheit selbst. Sozialdemokrat Tobias Volz: "Was Wohnraum, Löhne und Renten angeht, wohnen wir zwar in einem wohlhabenden Landkreis", fügte er hinzu. "Doch wir müssen die Mietpreisbremse verschärfen. Die Wobak schafft in Konstanz vielleicht bezahlbaren Wohnraum, doch in Singen gibt es leider keine städtische Wohnbaugesellschaft mehr." Andreas Jung von der CDU nickte während dieser Worte zustimmend. "Lange Zeit wurde im sozialen Wohnungsbau zu wenig gemacht. Wir wissen heute, dass Deutschland wächst. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau wurden daher verdreifacht." Ein Problem ist laut Tassilo Richter die Bürokratie. "Wir müssen Wohnungsbau mehr fördern und fragen, welche Bauvorschriften überhaupt noch notwendig sind." Er setze sich für die Abschaffung der Grunderwerbsteuer ein und wolle Familien entlasten. Martin Schmeding von den Grünen entgegnete an dieser Stelle: "Wir müssen endlich den Grundstücksspekulationen Einhalt gebieten." Grundsätzlich sei es problematisch, wenn auf kommunaler Ebene der Wohnungsbau auf dem freien Markt stattfinde. Simon Pschorr von den Linken betrachtet den Wohnungsbau als sehr lukrativ, "aber eben nur im Hochpreissektor als Spekulationsobjekt.