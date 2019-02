Ruth Bader, die von April 2009 bis Ende 2018 Geschäftsführerin des städtischen Eigenbetriebs Konzilstadt war, wurde am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats gewählt. Bereits während des öffentlichen Teils vor der Wahl bezeichneten einige Stadträte Ruth Bader als neue Betriebsleiterin. Oberbürgermeister Uli Burchardt kündigte die neue Funktion beim Neujahrsempfang am 20. Januar an.

Meinung Plötzlich dagegen: Es ist falsch von den Parteien in Konstanz, für den Wahlkampf ihre Haltung gegenüber dem Bodenseeforum aufzugeben von Benjamin Brumm

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, das Bodenseeforum ist ein tolles Haus", sagte die neue Interimschefin und Nachfolgerin von Jochen Lohmar gegenüber dem SÜDKURIER. Sie wolle den Februar nutzen, um ihre neuen Kollegen kennenzulernen und gemeinsam mit Lohmar eine gute Übergabe auszuarbeiten, ergänzte sie. Zunächst ist sie mit der Abwicklung des Eigenbetriebs Konzilstadt beschäftigt, derzeit findet der Auszug aus den Räumen an der Marktstätte statt.