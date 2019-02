Konstanz vor 4 Stunden

Ruth Bader als vorläufige Chefin des Bodenseeforums gewählt: "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben"

Ab 1. März wird Ruth Bader interimsweise Geschäftsführerin des Bodenseeforums. Was der SÜDKURIER bereits am 28. Dezember 2018 exklusiv berichtet hatte, bestätigte die Stadtverwaltung Konstanz am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung.