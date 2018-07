Diana Orthmann, Paradiesbäckerei

Die Paradiesbäckerei hat zwei Filialen im Konstanzer Paradies. Seit Januar 2017 sind Diana und Marc Orthmann Inhaber der Bäckerei. Bei der Übernahme haben sie den Mitarbeiterstamm der Bäckerei übernommen, jedoch stand trotzdem bald die Suche nach neuem Personal auf dem Programm. "Die guten Fachkräfte sind schon untergebracht", sagt Diana Orthmann. "Und es kommt nichts mehr nach."

Die Arbeit in der Backstube beginnt mitten in der Nacht um halb 3, dafür endet die Schicht um etwa 10 Uhr. "Wir wollen frisch backen und das geht nur einmal am Tag und zu dieser Uhrzeit", sagt Orthmann. Dafür braucht es vier Mitarbeiter in der Backstube, plus Reserven.

"In der Backstube braucht man Fachkräfte, ohne geht es nicht", erklärt Orthmann. Als Fachkraft gelten Bäcker, die eine dreijährige Ausbildung absolviert haben. Gerade im Verkauf sind in der Bäckerei auch Quereinsteiger willkommen. Bisher gab es ohnehin nur Bewerbungen von Quereinsteigern. Fachkräfte zu finden sei schwierig geworden.

Als Gründe sehen die Inhaber dabei auch den Parkplatzmangel vor ihrer Tür. "Wir können unseren Mitarbeitern keinen Parkplatz anbieten und eine Wohnung findet man in Konstanz auch nicht", sagt Orthmann. Daher sei es schwer, Kräfte aus anderen Städten zu gewinnen. Immerhin einen Lichtblick hat die Bäckerei kürzlich erlebt: Eine Konditorin hat direkt nach ihrer Lehre als Festangestellte in in der Paradiesbäckerei angefangen.

Stefanie Aufleger, Unternehmensberatung Stehauf-Werkstatt

In den vergangenen Jahren hat es laut Stefanie Aufleger in der Branche der Unternehmensberatung eine spürbare Entwicklung gegeben. "Die Unternehmen, die eine tatsächliche Veränderung suchen, würden heute nicht mehr zu einem klassischen Unternehmensberater gehen", sagt Aufleger. Der klassische Unternehmensberater sei derjenige, der die Zahlen kurzfristig verbessere und dafür auch Mitarbeiter entlasse. Doch nach dem werde heute kaum noch gefragt: "Suche ich nach dem Bedarf der Unternehmen, brauche ich Motivatoren", erklärt Aufleger.

2001 hat sie ihre Unternehmensberatung in Konstanz gegründet. Damals noch mit dem klassischen Weg der Beratung. Doch 2011 kam dann für sie der Umschwung: Die Tätigkeit als Unternehmensberater wurde mehr zur Arbeit als Trainer und Motivator. "Heute kriegt man nicht mehr die Mitarbeiter, die es braucht, um die Zahlen zu frisieren", sagt Aufleger.

Mit dem Wandel erklärt sie sich auch den Mangel an Fachkräften: "Die finden nicht die Fachkräfte, denn das will keiner mehr machen", sagt Aufleger. Ihr sechsköpfiges Unternehmen habe hingegen genug Anfragen von Trainern und Motivatoren.

Bettina Lehn, Landmetzgerei Bernhorst Koch

Samstags arbeiten und unter der Woche früh aufstehen – wer von Beruf Metzger ist, für den gehört das zum Arbeitsalltag dazu. Doch es finden sich kaum noch Fachkräfte: "Wir kriegen keine Lehrlinge mehr, weil der Beruf sehr unattraktiv dargestellt wird", sagt Lehn, Personalleiterin der Landmetzgerei.

Während es in den Filialen in Konstanz und Bodman-Ludwigshafen in den vergangenen Jahren noch Lehrlinge gab, hat die Metzgerei derzeit niemanden, den sie ausbilden kann. Es fehlt an Nachwuchs. "Es lernt niemand mehr, man bekommt einfach keine Fachkräfte", sagt Lehn. Ihr Mann Bernhorst Koch hat die Metzgerei 1999 gegründet. Seit vier Jahren arbeitet auch Lehn aktiv mit.

Metzger absolvieren in der Regel eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft. "Wir haben auch ungelernte Leute hinter der Theke", sagt Lehn. Das Team besteht insgesamt aus 24 Personen. Fünf davon arbeiten in der Filiale in Allmannsdorf. "Wenn alle da sind, funktioniert es", sagt Lehn. Bei Krankheiten oder Urlauben hingegen sei die Filiale oft unterbesetzt. "Es ist schwierig, gutes und motiviertes Personal zu finden", resümiert Lehn.

