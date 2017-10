vor 1 Stunde Andreas Schuler Konstanz Rund 800 Menschen nehmen Abschied im Münster von Felix Strasser

Rund 800 Menschen kamen am Donnerstag ins Konstanzer Münster, um in einer bewegenden und stilvollen Trauerfeier Abschied zu nehmen von Felix Strasser. Der 41-jährige Theaterpädagoge und Leiter des Theaters der Hochschule Konstanz war am 5. Oktober überraschend gestorben.