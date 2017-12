vor 8 Stunden dpa/lsw Konstanz Rund 200 Konstanzer Silvesterschwimmer lassen sich nicht schrecken

Das kalte Wasser schreckt sie nicht: Rund 200 Schwimmer und Taucher sind am Freitag beim 45. Silvesterschwimmen in Konstanz in den Bodensee gestiegen. Nach Angaben der Veranstalter schwammen sie vom Konstanzer Hafen aus an der historischen Seepromenade vorbei und unter der alten Rheinbrücke hindurch bis zum Rheinstrandbad - die Strecke betrage rund 900 Meter mit der Strömung.