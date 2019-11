Nachdem wir an dieser Stelle kürzlich um einen Namen für das neue Maskottchen auf den Plakaten an der Petershauser Fahrradstraße gebeten hatten, erreichten die Redaktion per E-Mail oder über Facebook zahlreiche Vorschläge.

Konstanz Es ist gelb und sieht aus wie ein Alien. Aber wie soll das neue Maskottchen an der Fahrradstraße in Konstanz heißen?

Der aufpassende „Uli“, das „Virus aus dem Labor“ oder einfach Bikey?

Lassen wir einmal die beiseite, die sich leicht bis stark unter der Gürtellinie bewegen, bleiben noch immer etliche interessante Beiträge. Von „Uli, dem Aufpasser“ ist gleich mehrfach zu lesen – das finden wir aber schon wegen der fehlenden optischen Ähnlichkeit unpassend. Blicken wir auf die Stielaugen, den gelben Körper und die spitzen Zähne läge der Vorschlag „Virus aus dem Labor“ schon etwas näher. Das klingt aber gleich wieder nach Bedrohung und Gefahr für Leib und Leben.

Wie wäre es dann mit „Bikey“? Das hört sich zumindest netter an. Aber nein. Denn es geht ja in der Straße nicht nur um die Menschen auf zwei Rädern. Sondern gerade auch um die auf vier oder mehr. Und Fußgänger wollen auch nicht vergessen sein.

Rücksichtine? Das klingt doch charmant

Weil aber eben gerade alle gemeint sein sollen, kann das Maskottchen andersherum auch nicht – wie vorgeschlagen – „Tutut“ heißen. Schließlich müsste sonst zumindest noch der Zweitname „Klingeling“ dazu. Forsten wir also weiter – und werden schließlich fündig: „Rücksichtine“ schlägt ein Nutzer bei Facebook vor. Darauf können sich doch zwischen Ebert- und Zähringerplatz wirklich alle einigen, oder?

Und im nächsten Schritt arbeiten wir dann die vielen inhaltlichen Vorschläge ab, die von den Lesern des SÜDKURIER im Zuge des kleinen Namenswettbewerbs genannt wurden: Angefangen von der Rückkehr zum alten Stand der getrennten Fahrbahnen für Rad- und Autofahrer bis hin zur Ausweitung der Rücksicht-Plakate auf das gesamte Stadtgebiet.