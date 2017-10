Konstanz Rucksack mit wertvollem Inhalt verschwunden: Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei hat einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht werden laut einer Mitteilung Personen, die Hinweise über den Verbleib eines schwarzen Stoffrucksackes geben können, der mit hoher Wahrscheinlichkeit am Bahnhof Konstanz aus einem Zug gestohlen worden war.

Laut Bundespolizei sei der Geschädigte mit dem Interregio 2109 aus Zürich am Dienstag um kurz vor 9 Uhr am Gleis 2 in Konstanz angekommen. Nach Verlassen des Zuges habe der Mann festgestellt, dass er seinen Rucksack in der Gepäck-Ablage hatte liegen gelassen. Der Rucksack konnte nicht wiedergefunden werden. Kurz darauf fuhr der Zug als Interregio 2114 zurück nach Zürich. "Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen muss von einem Diebstahl ausgegangen werden", schreibt die Bundespolizei. Weil sich im Rucksack laut des Geschädigten Gegenstände im Wert von etwa 1600 Euro befanden, bittet die Polizei nun um Hinweise unter der Nummer (0 75 31) 1288-0.