Es ist eine besondere Leidenschaft: Roland Rommel baut jedes Jahr auf seiner Terrasse in Dettingen eine Naturkrippe auf. Sie ist mittlerweile zu einem Anziehungspunkt für viele Kinder und Erwachsene geworden. Ihr zentrales Element ist zwar das christliche Motiv des Stalles zu Bethlehem, darüber hinaus bietet sie noch einiges mehr. Den Neigungen ihres Erschaffers folgend ist sie auch ein Stück Natur- und Jagderlebnis, denn auch ein Wildschweinkopf, das Geweih eines Gamsbocks, ein Murmeltier und ein Auerhahn zieren die Terrasse. Nachts ist die Krippe sogar beleuchtet. „Ich brauche keinen Christbaum, weil ich die Krippe habe“, sagt er.

Mit einem alten Eichentisch hat alles angefangen

„Im Sommer steht hier ein alter Eichentisch. Mit dem hat es angefangen und ist nach und nach gewachsen. Mittlerweile sind es wohl über 130 Figuren“, erzählt der 66-Jährige. Einen kleineren Teil davon hat er selbst geschnitzt. Das vielleicht bemerkenswerteste Stück seiner Sammlung ist aber nicht aus Holz, sondern aus Ton. Es ist ein Jesuskind.

Die Jesusfigur wurde immer weiter vererbt

„Meine 1919 geborene Mutter hat bereits damit gespielt, und davor ihre Mutter“, berichtet er. Deren Geburtsjahr kennt Rommel zwar nicht, aber das muss Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Damit ist das Figürchen seit über hundert Jahren in Familienbesitz. Dazu gibt es noch passend einen Esel und eine Kuh. „Die sind mindestens 80 Jahre alt“, berichtet Rommel.

Dieses aufwändige Modell eines Hochsitzes war ein Geschenk eines Jagdkollegen. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Schon im Sommer plant er die Krippe

„Ich habe schon immer einen Kripple-Fimmel gehabt“, erzählt der Rentner. „Mein erstes Kripple bekam ich als kleiner Bub von meiner Oma geschenkt. Ich habe es unter dem Christbaum aufgebaut und eigens Moos dafür gesammelt“, erzählt er. So hält er es auch heute noch. „Ich bin Junggeselle. Es vergeht kein Tag, ohne dass ich im Wald bin. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Mir würde sonst etwas fehlen. Im Sommer bin ich viel in den Bergen“, ergänzt Rommel. Unterwegs hält er Ausschau nach Dingen, die er für seine Krippe nehmen kann. „Es braucht schon mal eine Woche, bis die Idee steht. Inspiration dazu braucht es“, erläutert er.

Birkenrinde stellt einen zugefrorenen See dar – darauf Storch, Robbe und Eisbär. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Zur Person Roland Rommel ist gelernter Konditormeister. In diesem Beruf hatte er 33 Jahre lang gearbeitet. „Eigentlich wollte ich Metzger oder Jäger werden“, erzählt er. Das ließen die Eltern aber nicht zu, denn sein Bruder Hansi – bekannt als Seniorchef des Landgasthofs Kreuz – hatte Koch gelernt. So lernte er schließlich den Bäckerberuf bei seinem Onkel. Vor 20 Jahren sattelte Roland Rommel ganz um. „Ich war bis zur Rente Kassier auf der Fähre“, berichtet er. Bereits als kleines Kind war er im schweizerischen Lengwil mit einem Jäger zusammengetroffen. „Der hat mich quasi mit dem Jagdstoff geimpft“, berichtet er. Seit 16 Jahren ist er nebenberuflich Jagdaufseher des Hauses Bodman.

Roland Rommel baut jedes Jahr auf seiner Terrasse eine große Krippe auf, auf der nicht nur weihnachtliche Themen dargestellt sind. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Krippe bleibt bis Februar auf der Terrasse

Bis Anfang Februar bleibt die Krippe stehen. Rommel folgt damit der Tradition, dass früher die Weihnachtszeit an Maria Lichtmess, 2. Februar, endete. Im Keller stehe eine weitere Krippe, die er von einem älteren Mann bekommen habe. „Aber sie noch aufzubauen, dazu reicht der Platz auf der Terrasse nicht“, erklärt er. Und sie würde nicht so ganz dazu passen. „Ich will es ja nicht übertreiben“, betont Rommel.

Jedes Jahr erzählt die Krippe eine abgewandelte Geschichte

Und trotzdem sieht seine Krippe jedes Jahr anders aus. Es tummeln sich zwei Bären und ein weißer Tiger vor ihren Höhlen.

Ein weißer Tiger streift durch den Dschungel. Bild: Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Ein einsamer Kamelreiter sucht sich den Weg durch sattes Grün.

Ein einsamer Kamelreiter sucht sich den Weg über die Krippe. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Moose, Rinden, Schwemmholz und ausgetrocknete wie versteinert wirkende Baumpilze sind fantasievoll zusammengefügt. „Manche Kinder sind eine halbe Stunde mit Ansehen beschäftigt“, erzählt er. Zum Spielen eigne sie sich nicht. Aber auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. „Wir haben hier schon zusammen Jagdhorn gespielt“, erzählt er. Wer beim Krippenloben mitmacht, bekommt als Dank einen Schnaps kredenzt.

Die Krippe von Roland Rommel steht in der Ringstraße 127, die über eine Hofzufahrt erreichbar ist. Ortskundige finden auch den Weg über die Treppe vom Kreuz-Parkplatz aus.