von SK

Nachdem ein 39-Jähriger am Montagmittag im Eingangsbereich des Konstanzer Polizeipräsidiums eine Bombe platziert hat, ist gestern gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden. Ein Richter habe Untersuchungshaft angeordnet, bestätigte Staatsanwältin Claudia Fritschi gestern.

Zudem sollen in den nächsten Tagen weitere Personen aus dem näheren Umfeld des 39-Jährigen befragt werden. Gegen ihn selbst wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt. Bei der ersten Vernehmung habe der 39-Jährige laut Polizeibericht angegeben, mit der Rohrbombe suizidale Absichten verfolgt zu haben.

Der Mann soll in den vergangenen Jahren mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Aktuell sitzt er in der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz, die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus ist allerdings nicht ausgeschlossen. Nach Angaben von Claudia Fritschi sei der 39-Jährige aktuell aber haftfähig.

Was für eine Bombe war das, und wie gefährlich war sie?

Rohrbomben werden aufgrund der relativ einfachen Herstellung meist von Terroristen, einfachen Kriminellen oder sonstigen Personen verwendet, die keinen Zugang zu hochwertigen Sprengstoffen und komplexeren Technologien besitzen. In der Plastiktüte, die der 39-Jährige im Eingangsbereich des Polizeipräsidiums abgestellt haben soll, befand sich ein an beiden Enden verschraubtes Metallrohr, das mit Schwarzpulver und Nägeln befüllt und mit einer Zündschnur versehen war. Bei einer Detonation hätte dies laut Auskunft der Entschärfer im Umkreis von etwa zehn Metern tödliche Auswirkungen gehabt. Die Spezialisten entschärften die Bombe noch vor Ort.

Entschärfer aus Stuttgart: So arbeiten die Spezialisten für explosive Stoffe

Die Entschärfer waren eigens aus Stuttgart angefordert worden. Die sogenannten Delaborier des Landeskriminalamts (LKA) sind Spezialisten, die ausrücken, wenn es um gefährliche explosive Stoffe und den Verdacht auf eine Straftat geht, wie Ulrich Heffner von der Pressestelle des LKA erklärt. Dazu kann beispielsweise der herrenlose Koffer am Bahnsteig zählen oder verdächtige Päckcken, die abgegeben werden. Beim Fund von Fliegerbomben kommt dagegen der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Einsatz.

"Die Kollegen arbeiten dabei mit dem neuesten Stand der Technik", so Heffner. Dazu zähle beispielsweise ein ferngesteuertes Fahrzeug mit Kamera und Greiftechnik – eine Art kleiner Roboter, der sich dem Gegenstand nähert und ihn vorab untersuchen kann. Erlaubt es die Umgebung, würde noch vor Ort gesprengt – andernfalls transportieren die Entschärfer den Gegenstand in einem Spezialfahrzeug ab.

Seit Jahrzehnten habe es dank des Einsatzes der Entschärfer keinen Personenschaden gegeben, so Heffner.

Über 400 Einsätze jährlich haben die Entschärfer in Baden-Württemberg - davon vier in der Region

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz, zu dem die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und der Bodenseekreis zählen, gab es im vergangenen Jahr nach Angaben von Pressesprecher Markus Sauter insgesamt vier Vorfälle, bei denen die Spezialisten aus Stuttgart angefordert werden mussten. Darunter zu drei Wohnungsdurchsuchungen, bei denen Chemikalien oder illegale Feuerwerkskörper gefunden wurden.

Nach Konstanz konnte die Spezialabteilung am Montag aufgrund der Wettbedingungen nicht mit dem Helikopter ausrücken. Vor Ort durchsuchten sie dann auch mit den Konstanzer Kollegen die Wohnung des 39-Jährigen. Dort wurden allerdings nach Angaben der Polizei keine weiteren Utensilien aufgefunden, mit denen der Bau einer Bombe möglich gewesen wäre.

Hilfsangebote

Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 der Telefonseelsorge finden Betroffene und Angehörige in schwierigen Lebenslagen anonyme und kompetente Hilfe rund um die Uhr.

Auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention finden sich weitere Hilfsangebote.