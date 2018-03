Konstanz Richter sauer, Urteil vertagt: Geschädigte, Zeugin und Anwalt bei spontanem Trinkspiel während Verhandlungspause dabei

Das hat auch der erfahrene Richter und Direktor des Amtsgerichts Konstanz noch nicht erlebt: Franz Klaiber will gleich ein Urteil im Prozess gegen einen 21-Jährigen wegen versuchter sexueller Nötigung sprechen. Dann kommen ihm Gerüchte über vor dem Gerichtsgebäude feiernde Prozessbeteiligte zu Ohren.

Franz Klaiber hat schon viel erlebt. Was sich aber während einer Verhandlungspause vor dem Amtsgericht Konstanz abspielt, empört den langjährigen Richter nachhaltig. Eigentlich will er wenige Minuten später ein Urteil sprechen. Es geht um den Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung, ein 21-Jähriger soll eine 20-Jährige massiv bedrängt haben. Dann aber nimmt Klaiber eine spontane Party wahr.

Und plötzlich spielt jemand auf der Laube Bierpong

Auf dem Mittelstreifen der Laube, unmittelbar vor dem Gericht, bauen junge Menschen einen Tisch auf und spielen ein Trinkspiel, das sich Bierpong nennt. Das mag mitten am Tag befremdlich sein, verboten ist es nicht. Es bringt Klaiber aber in Rage, weil sich unter den jungen Leuten nicht nur die Geschädigte befindet, die zuvor sichtlich bewegt über das Tatgeschehen ausgesagt hatte – wobei auch Bierpong eine Rolle spielt. Sondern auch eine mit ihr befreundete Zeugin und – nach Klaibers Wahrnehmung – deren Vater, der die Geschädigte in ihrer Rolle als Nebenklägerin anwaltlich vertritt. Bevor Klaiber die Urteilsverkündung nach einem langen Prozesstag auf Mittwoch, 21. März, vertagt, macht er in unmissverständlichen Worten klar, dass er ein solches Verhalten missbillige.

Anwalt der Nebenklägerin bezeichnet Geschehen als "unfassbaren Zufall"

Jener Anwalt der Nebenklägerin, Wolfgang Pantzer, hätte sich gewünscht, dem Gericht erklären zu dürfen, wie es zu diesem "unfassbaren Zufall" kommen konnte, sagt er dem SÜDKURIER. Es habe sich nicht um eine Party gehandelt, bei der die Geschädigte sichtbar für alle Prozessbeteiligten ein Urteil feiert, das noch gar nicht gefallen war. Zwei mit ihr und der Zeugin befreundete Studenten seien laut Pantzer gerade aus China zurückgekommen. Man habe sich unterhalten, aber weder habe seine Mandatin noch seine Tochter oder gar er selbst Bierpong gespielt.

"Ich habe mir den Tisch angesehen, weil ich das Trinkspiel zuvor nicht kannte", erklärt der Anwalt. Dass dies aus der Ferne irritierend wirke, kann Pantzer nachvollziehen. "Aber das Gericht hätte mich schon fragen sollen, was vorgefallen ist", befindet er.

Bei der eigentlichen Verhandlung steht Aussage gegen Aussage

Das Bierpong-Spiel war eine Begleiterscheinung jener Party im Juli 2016, um die es für die Beteiligten des Prozesses eigentlich geht. Die Frage, die das Gericht beantworten muss: Fand dort nur ein harmloses Techtelmechtel zwischen zwei jungen Menschen statt, oder ein schweres Vergehen? Das Jugendschöffengericht unter Franz Klaibers Vorsitz muss sich auf Indizien stützen – die Aussagen der geschädigten Studentin und des Angeklagten mit syrischer Herkunft stehen sich gegenüber.

Sie sagt während der Verhandlung aus: "Ich habe mich massiv bedrängt gefühlt." Er sagt dagegen: "Sie hat gezeigt, dass sie das auch will, dass sie auch in das Zimmer will." Was in diesem Zimmer einer WG in Konstanz vor eineinhalb Jahren tatsächlich passiert ist, das ist der Anlass für die Verhandlung.

Angeklagter soll Geschädigte unter anderem mit den Handgelenken aufs Bett gedrückt haben

Der 21-jährige Mann soll während einer Party – es wurde dort eben auch Bierpong gespielt – versucht haben, die 20-jährige Frau zu küssen. Zuvor schloss er die Tür ab. Der Angeklagte gibt das zu. "Wir wollten ungestört sein", sagt er. Weil sie seine Annäherungsversuche verweigert hatte, habe er die junge Frau laut deren Aussage schließlich "an den Armen gepackt, aufs Bett geschubst, meine Handgelenke darauf gedrückt und sich auf mein Becken gesetzt". Ein ärztliches Attest bescheinigt der 20-Jährigen später Hämatome im Bereich des Unterarms, sie sind zudem durch die Handyaufnahmen einer Zeugin dokumentiert.

Bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe könnte jungem Mann drohen

Der Angeklagte kann sich deren Zustandekommen nicht erklären und sagt aus, es hätten beide in das Zimmer gehen wollen. Auf das Bett seien sie gefallen, als sie auseinandergehen und er das Zimmer verlassen wollte. Erst als sie dann kurz aufgeschrien habe, will er bemerkt haben, dass die junge Frau Angst hatte. "Ich habe mich weggedreht und bin gegangen, aber habe sie ganz bestimmt nicht gegen ihren Willen festgehalten", beteuert er. Dafür, sie geängstigt zu haben, entschuldigt er sich im Laufe der Verhandlung. Wird er am kommenden Mittwoch schuldig gesprochen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zwölf Monaten.