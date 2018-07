von SK

Die offizielle Wiedereröffnung war bereits am Freitag, in der Praxis müssen sich Rad- und Autofahrer noch gedulden. Bis die letzte Sperrbarke abgeräumt und die Spur beidseitig für den Verkehr freigegeben wird, dauert es noch bis Mittwoch. "Nach Absprache mit der zuständigen Baufirma gehen wird davon aus, dass der Verkehr am Rheinsteig zwischen 10 und 11 Uhr wieder beidseitig zum Laufen kommt", so die städtische Pressestelle auf Anfrage. Auch die Linienbusse sollen dann wieder regulär fahren.

