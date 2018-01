Konstanz Reservierung für Konstanzer Riesen-Flohmarkt erst ab 23. Januar

Die Reservierung von Ständen für den großen Flohmarkt am 9. und 10. Juni, die eigentlich ab Donnerstag, 18. Januar, möglich sein sollte, verzögert sich. Wegen technischer Probleme beim Dienstleister Reservix beginnt die Vergabe erst am kommenden Dienstag, 23. Januar, um 9.30 Uhr.

Über die Verzögerung informierte am Mittwochabend das Stadtmarketing mit. An den Spielregeln ändert sich nichts, wie Geschäftsführer Eric Thiel auf SÜDKURIER-Nachfrage sagte. Zunächst können sich Konstanzer anmelden, erst ab 6. Februar dann auch Auswärtige. Die Buchung erfolgt in diesem Jahr erstmals über die Internetplattform Reservix (nach vorheriger Registrierung). Private Verkäufer zahlen 19 Euro pro Laufmeter. Fast 1000 Stände von drei bis fünf Metern Länge sind zu vergeben.

Thiel bedauerte die Verzögerung. Reservix und die Marketing und Tourismus GmbH bäten um Entschuldigung, sagte er. Offenbar hatte der auf den Verkauf von Eintrittskarten spezialisierte Dienstleister den Flohmarkt unterschätzt. So muss das System statt eines Saalplans mit einzelnen Sitzplätzen fast einen kompletten Stadtplan des Konstanzer Zentrums abbilden. Die Nutzer können dann durch Klicken ihren Wunsch-Standort reservieren – so lange er verfügbar ist.