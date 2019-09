von Jonas Schönfelder

Wer in diesem Jahr die Sommerferien ausschließlich am Bodensee verbracht hat, durfte sich von Regen nicht abschrecken lassen. Denn der August war ein nasser Monat in Konstanz: „45 Prozent mehr Niederschlag gab es hier im Vergleich zum langjährigen Mittel“, sagt Jürgen Schmidt vom Wetterdienstleister Wetterkontor. Damit ist der Zeitraum von 1981 bis 2010 gemeint.

Direkt zu Beginn der Sommerferien wurde es nass: Am ersten Wochenende fielen 38 Liter Regen pro Quadratmeter. Noch mehr wurde es am 5. August, als knapp 30 Liter Wasser vom Himmel prasselten.

Niederschlag und Sonnenscheindauer in Konstanz

Die Temperaturen waren im August ebenfalls leicht erhöht: Mit einem Monatsmittel von 19,7 Grad lag die Durchschnittstemperatur knapp ein Grad höher als im langjährigen Vergleichszeitraum. Der Sommer sei sogar zwei Grad zu warm gewesen, erläutert Meteorologe Schmidt. Damit bezieht er sich auch auf die Monate Juni und Juli, deren Durchschnittstemperaturen deutlich über dem Mittelwert liegen.

Interessant am August ist auch ein auffälliger Temperatursturz: Innerhalb von zwei Tagen fiel die Höchsttemperatur von 32 Grad am wärmsten Tag des Monats auf nur 17 Grad, bevor die Werte wieder stiegen. Die höchste Temperatur wurde in diesem Jahr übrigens am 25. Juli in Konstanz gemessen: Sie betrug 36,9 Grad.

Temperaturen in Konstanz

Bei einem Wert ist der August 2019 wiederum eher durchschnittlich: 231 Stunden lang schien die Sonne in Konstanz. Das sind nur 5 mehr als im Langzeit-Durchschnitt.