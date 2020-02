Konstanz vor 40 Minuten

Regenbogen und Wellenspektakel in Konstanz: Auch diese Bilder haben wir Sturm Sabine zu verdanken

Als der große Regen am Vormittag die Sonne ablöste, zeigte sich der Himmel von seiner farbigen Seite – und in Wallhausen peitschten die Wellen an die Hafenmauer.