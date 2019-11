von sk

Zwei junge mutmaßliche Ladendiebinnen haben auf dem Konstanzer Bahnhof einen Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes bedroht und sind anschließend per Zug in die Schweiz geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die beiden weiblichen Jugendlichen am Donnerstag gegen 10.45 Uhr am Außenständer eines Modegeschäfts am Augustinerplatz zwei Jacken im Wert von 300 Euro entwendet haben. Ein Mitarbeiter habe dies bemerkt und die beiden Jugendlichen bis zum Bahnhof verfolgt. Gegen 11 Uhr habe er sie auf Gleis 2 angesprochen und die Herausgabe der Jacken gefordert.

Bedrohung mit einem Messer

Als ein Zeuge die Polizei anrief, soll eine der Tatverdächtigen den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und auch eine Stichbewegung in Richtung seines Körpers gemacht haben. Der Mitarbeiter konnte nach Angaben der Polizei dem Angriff ausweichen und der Tatverdächtigen das Messer abnehmen. Der Mitarbeiter wurde durch den Messerangriff nicht verletzt.

Flucht mit dem Regionalexpress in Richtung Schweiz

Als er das Messer an einen Zeugen weitergab, soll eine der Tatverdächtigen dem Mitarbeiter in den Genitalbereich getreten haben. Anschließend hätten sie die beiden Jacken auf den Boden geworfen und zunächst auf Gleis 3 den Regionalexpress in Richtung Herisau bestiegen.

Kurze Zeit später sollen sie in einen Interregio auf Gleis 2 umgestiegen sein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der Zug um 11.09 Uhr mit beiden Jugendlichen in Richtung Luzern davon.

Die Polizei sucht per Zeugenaufruf nach Tatverdächtigen

Die weiblichen Jugendlichen sprachen laut Polizei schweizer-deutsch, waren zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Eine Tatverdächtige hatte schwarze schulterlange Haare, trug eine schwarze Leggins, eine kurze dunkle Jacke, schwarze Schuhe und trug eine schwarzweiße Sporttasche mit sich.

Die andere Tatverdächtige hatte blonde Haare mit Pferdeschwanz, ein auffallend pickliges Gesicht, trug eine dunkelblaue Sporthose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und hatte eine dunkle Handtasche.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Telefon (0 75 31) 995 0 erbeten.