In diesen Tagen ist das Bodenseeufer rund um den Stadtgarten eine kühle Oase, an der manch einer Zuflucht sucht vor den ach so heißen Sonnenstrahlen. Verliebte sitzen am Ufer und lassen die Füße ins kühle Nass baumeln, andere schlendern mit einem Eis in der Hand den Steg zur Statue der Imperia entlang. Doch diese Idylle trügt. Das Leben am See ist gefährlicher, als manch einer denkt.

Am Fuße des Zeppelindenkmals quaken Enten und Tauben scharren in der Erde auf der Suche nach etwas Essbarem. Eine Frau füttert konzentriert und freudig das Federvieh, doch ihrer kleinen Tochter werden die Vögel, die immer mehr zu werden scheinen, langsam unheimlich.

Je mehr sich diese Bestien ihr nähern, desto ängstlicher klettert sie die Sockelstufen der Betonsäule empor. Das Mädchen schreit, klammert sich fest. Die Mutter ist jedoch im Tunnel. Füttert und füttert weiter. Irgendwann bemerkt sie ihren Schützling und sagt: „Hast du etwa Angst? Die machen doch nix.“ Das Kind lässt sich kaum beruhigen und flüchtet in den Schatten.

Als Mama und Tochter weitergehen, kichern ein paar Meter entfernt zwei etwa fünf Jahre alte Jungs, die im seichten Wasser stehen. Ihr Lachen verstummt allerdings schnell. Auch sie werden blass, als ein gefühlter Tsunami auf sie zurollt. Gerade noch waren sie so mutig, doch jetzt springen die beiden panisch an Land. Ein großes Ausflugsboot legt im Hafen an und hat diese bedrohlichen Wellen mitgebracht.

Das Leben am See ist eben gefährlicher, als manch einer denkt. Zumindest aus Kindersicht.