Konstanz Publikationsstreit an der Uni Konstanz: Gericht folgt klagenden Professoren vorläufig

Der Fall erregt in der Wissenschaftsgemeinde bundesweit Aufsehen: 17 Konstanzer Professoren klagen gegen eine Satzung ihrer eigenen Universität, die sie unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, Forschungsbeiträge nach einem Jahr kostenfrei im Internet anzubieten. Jetzt ist ein Gericht ihrer Auffassung vorläufig gefolgt.

Öffentlich finanzierte Beiträge gehören auch in die Öffentlichkeit, findet die Uni Konstanz. Mit einer Satzung verpflichtet sie ihre Wissenschaftler dazu, Beiträge, die höchstens ein Jahr zuvor in einer Zeitschrift erschienen sind, im Internet anzubieten. 17 Professoren klagen dagegen. Am Dienstag beschäftigte sich der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim mit dem Fall.



Kern des Streits ist die Access-Regelung (freier Zugang). Wer unter diesen Bedingungen publiziert, gibt die Erlaubnis, dass seine Werke frei zugänglich gemacht werden können. Paragraf 44 des Landeshochschulgesetzes bestimmt für Hochschulen die Einrichtung einer Satzung wie die der Uni Konstanz. Die klagenden Professoren – darunter Rechts- und Literaturwissenschaftler – halten das für rechtswidrig. Sie sehen die Forschungsfreiheit gefährdet.

In ihrer vorläufigen Rechtsauffassung folgte der VGH der Argumentation der Wissenschaftler. Bleiben die Richter dabei, wird der Fall an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet. Eine Entscheidung darüber könne sich jedoch mehrere Wochen hinziehen.