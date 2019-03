Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Am Donnerstag markierten die Verantwortlichen von Bahn und Stadt den Start für den Umbau am Bahnhaltepunkt Petershausen mit einem Spatenstich. Es sieht aus, als wolle die Bahn mit dem barrierefreien Ausbau der Bahnsteige nun rasch vorankommen.

Doch auch Michael Groh, Regionalleiter Südwest bei der DB Station und Service, erinnert vor dem Spatenstich daran, dass es ein langer Weg bis zum Baubeginn war: 2009 habe man begonnen, den Umbau der Bahnsteige entlang der Seehas-Strecke zu planen. Nun, zehn Jahre später, starten die Arbeiten in Petershausen.

Innerhalb von zehn Jahren von 14 Millionen auf 35 Millionen Euro

Die Kostensteigerungen in diesem Zeitraum können sich sehen lassen: Mit 14 Millionen Euro Kosten für den Umbau aller Haltepunkte an der Strecke sei man in die Planung gestartet, 2014 war man bei einem Kostenstand von 24 Millionen Euro, so Michael Groh. Da habe die Bahn entschieden, einen Kostendeckel zu ziehen, da die Bereitschaft der Gemeinden sank, sich an einem immer teurer werdenden Projekt zu beteiligen. Die aktuelle Kostenschätzung der Bahn liegt bei 35 Millionen Euro.

Was der Umbau kostet und warum er nötig ist

Das Vorhaben selbst ist unumstritten: An der Bahnstation soll der Mittelbahnsteig und die Unterführung zurückgebaut werden. Ersetzt werden sie durch zwei Außenbahnsteige mit einer Länge von 210 Metern. Außerdem werden Beleuchtung und Ausstattung der Bahnsteige erneuert.

Für die Modernisierung in Petershausen hat die Stadt 1,1 Millionen Euro investiert, das Land 2,2 Millionen Euro und die Bahn 3 Millionen Euro. Oberbürgermeister Uli Burchardt stellt den Beitrag heraus, den der Umbau zur Entwicklung des Stadtteils leistet: 700 Wohneinheiten entstanden hier, die Gemeinschaftsschule wurde gebaut, das Berufsschulzentrum soll folgen: alles gute Gründe, den Bahnhaltepunkt zu modernisieren.

Bis zu neun Prozent der Bürger seien mobilitätseingeschränkt, für sie sei das Projekt von großer Bedeutung. Die Landtagsabgeordnete Nese Erikli (Grüne) betonte, ein barrierefreier Ausbau der Bahnhöfe sei wichtig, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen.

Lärm: Was die Anwohner befürchten

Bedenken gibt es unter den Anwohnern wegen des Lärms. Die Umbauphase soll bis Ende Dezember dauern und zu Teilen in Nachtarbeit erfolgen.

Anwohnerin Brigitte Klemm hat sich in der Frage an die Bahn und die Stadtverwaltung gewandt: Sie verweist auf den Schlafentzug, der bei den Anwohnern eintreten werde und befürchtet, dass diese im Alltag "die bisherige Arbeitsleistung nicht mehr erbringen können".

Auch Erich Schön, selbst Anwohner und bei der Bürgergemeinschaft Petershausen aktiv, befürchtet ein hohes Lärmaufkommen: "Die Erdarbeiten sind laut", sagt er, "ich muss einräumen, dass die Fenster der neuen Wohngebäude an der Bahnlinie sehr gut gedämmt sind. Aber nicht alle Anwohner wohnen in neuen Häusern."

Helmut Neimeier wiederum, der im selben Haus im fünften Stock wohnt, blieb bisher verschont von Schlaflosigkeit: "Bis jetzt war es nicht schlimm. Im Sommer, wenn die Fenster offen sind, kann sich das ändern."

Die 3,50 Meter hohe Lärmschutzwand soll dafür sorgen, dass die Anwohner nicht durch die volle Lautstärke der Bauarbeiten belastet werden. Bild: Oliver Hanser

Zwei Monate lang wird nachts gebaut

Die Bahn plant, bis Ende März in Nachtschichten zu arbeiten, von April bis Juni soll der Umbau in Tagarbeit erfolgen. Im Juli wird an Bahnsteig 1 wieder nachts gearbeitet, danach geht es bis Ende Oktober tags weiter, wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage erläutert.

Ab November seien Nacht- oder Tagarbeiten möglich, das werde noch entschieden. Die Bahn habe sich für relativ häufige Nachtarbeiten entschieden, um den Zugverkehr tagsüber aufrechterhalten zu können. Für eine Touristenregion sei ein Schienenersatzverkehr zur Sommerzeit denkbar ungünstig.

Schallschutzwand soll die Anwohner vor dem schlimmsten Lärm bewahren

Projektleiterin Sigrun Bode-Jakisch erläutert die Maßnahmen zum Schallschutz: zum einen soll die 3,50 Meter hohe Schallschutzwand helfen, allerdings nutze sie den Bewohnern höherer Stockwerke wenig. Zudem dürfe die Baufirma nachts keine Trennschleifer und Presslufthammer, die lautesten Geräte, benutzen. Man versuche, die Lärmrichtwerte einzuhalten, das gelinge aber nicht immer.

Ob der Lärmschutz Anwohner wie Brigitte Klemm beruhigen kann, bleibt abzuwarten. Schlafmangel stellt ein Krankheitsrisiko dar und damit steht der Gesundheitsschutz den Wirtschaftsinteressen der Bahn, aber auch der Tourismusregion gegenüber.