Konstanz Prozess zum Konstanzer Shisha-Mord beginnt im Januar 2018: Verhandlung mit 25 Zeugen auf sieben Tage bestimmt

Fast ein Jahr nach der Bluttat vor einer Shisha-Bar im Industriegebiet beginnt am 23. Januar der Prozess vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts Konstanz gegen die damals 17- und 21-jährigen Angeklagten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Mord.

Das Landgericht Konstanz hat den Prozess um den Shisha-Mord in der Nacht von 10. auf 11. März 2017 terminiert. Die Hauptverhandlung gegen den damals 17-Jährigen und damals 21-Jährigen Angeklagten beginnt am Dienstag, 23. Januar 2018, um 9 Uhr vor der zweiten Strafkammer des Konstanzer Landgerichts. Vorerst ist die Verhandlung laut der Terminnachricht auf sieben Tage bestimmt und soll bis Ende Februar dauern.

Anklage lautet auf Mord

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, vor einer Shisha-Bar in der Fritz-Arnold-Straße in Konstanz einen 19-Jährigen "völlig unvermittelt und ohne rechtfertigenden Grund allein aus Langeweile und zum Zwecke der Machtdemonstration mit einem Messer niedergestochen zu haben", wie es im Tatvorwurf wörtlich heißt. Der 19-Jährige starb noch in der Tatnacht an den Folgen der Messerattacke. Zuvor soll es einen Streit zwischen den Angeklagten und dem späteren Todesopfer gegeben haben.

Der Anklagevorwurf gegen den 17-Jährigen lautet laut Staatsanwaltschaft auf Mord. Zudem sollen die beiden Angeklagten in der Tatnacht auch noch einen Begleiter des Getöteten durch Schläge verletzt haben. Weil den damals 21-Jährigen nicht mehr der gravierende Tötungsvorwurf treffe, lautet der Vorwurf gegen ihn auf gefährliche Körperverletzung und Nötigung, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft im Oktober.

Zusätzliche Vorwürfe gegen 17-Jährigen

Wie aus der Nachricht des Gerichts hervorgeht werden dem 17-Jährigen weitere Körperverletzungen vorgeworfen, eine davon soll sich bereits im November 2016 ereignet haben. Der Jugendliche sitzt derzeit in Untersuchungshaft, sein 21-Jähriger Freund als ebenfalls Angeklagter ist laut Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß.